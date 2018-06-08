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08.06.2018 15:28
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала о закупках лекарств от орфанных заболеваний

Текст: Галина Мисливская

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что централизованные закупки лекарств для страдающих редкими (орфанными) заболеваниями начнутся на федеральном уровне с 2019 года.

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"Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по централизации закупок препаратов для лечения орфанных заболеваний, и государство возьмет на себя эти полномочия", - цитирует ее "Интерфакс". "Только при таком условии можно делать централизованные закупки, снижать цены, проводить политику определенную - что закупать, у кого закупать, поддерживать отечественных производителей. Эти полномочия планируется изъять у регионов", - заявила глава Совфеда на встрече с представителями фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге.

Матвиенко надеется, что необходимые решения будут приняты до конца текущего года, "и с 2019 года начнется новая жизнь". "Мы это держим на контроле в Совете Федерации", - подчеркнула она.

Издание напоминает, что в настоящее время за счет федерального бюджета финансируется лечение лишь семи групп редких заболеваний, в то время как средства на лечение 24 групп других заболеваний должны выделяться из региональных бюджетов. Общая потребность в лекарствах для лечения орфанных заболеваний оценивается в 15-30 млрд рублей, при этом на региональном уровне дефицит составляет более трети средств.

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Глава Совфеда - палаты регионов - неоднократно поднимала эту тему на совещаниях по социальным вопросам. Она считает, что закупка таких лекарств за счет регионов - технически сложный и финансово затратный процесс. На федеральном же уровне можно сэкономить время и деньги за счет централизованных закупок.

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