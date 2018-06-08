Застрявший в окне склада с шоколадом медведь попал на видео

Владелец одного из отелей в норвежском Шпицбергене пришел рано утром на работу и обнаружил в окне складского помещения застрявшего медведя.

К моменту прибытия вертолета экстренных служб хищник смог самостоятельно покинуть "ловушку".

Сколько именно медведь провел в неудобном положении, неизвестно. Зато после предварительной оценки ущерба от визита животного на складе не досчитались десятков коробок с темным шоколадом.

Кроме того, склад бы усеян разбитыми бутылками с вином, передают зарубежные СМИ.