Медведев пообещал гранты и поддержку работающим с людьми НКО

Система поддержки отдельных людей должна трансформироваться в систему поддержки семей, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Высшей школе экономики собрались представители власти и некоммерческих благотворительных организаций, чтобы поговорить о проблемах и чаяниях последних и подумать, как можно наладить более эффективное взаимодействие. Теме уделили личное внимание председатель правительства Дмитрий Медведев, принявший участий в пленарном заседании конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели". "Это совершенно нормальное явление, когда государство и некоммерческие организации, которые занимаются благотворительностью, движутся к общей цели", - считает он.

Благотворительность в обществе понимают по-разному. Есть мнение, сослался премьер, что государство могло бы взять деньги из бюджета и потратить на благое дело. Но в мире все устроено иначе, и даже в самых богатых странах государство и благотворительные НКО дополняют друг друга. "И нам нужно выйти на такой режим работы: когда государство помогает некоммерческим организациям, а некоммерческие организации, в известной степени, берут на себя ту работу, в которой государство либо неэффективно, либо не способно быстро достичь результата", - сослался Медведев на мировой опыт.

Пользуясь случаем, глава кабинета министров поздравил причастных с Днем социального работника. "Мы понимаем, что от деятельности социальных работников зависит жизнь и здоровье огромного количества людей, - заявил он. - И те, кто трудятся в этой системе, а трудятся, как известно, за небольшие деньги, это люди, обычно мотивированные совершенно другими моментами - это просто люди, у которых доброе сердце".

Основной задачей государства в сфере благотворительности глава правительства считает создание правил, по которым некоммерческие организации могут нормально работать, правил, которые не носят репрессивный характер, которые стимулируют и помогают. План соответствующей законодательной работы был утвержден еще в 2009 году, и сейчас, согласился Дмитрий Медведев, настало время его освежить.

Не все предложения могут быть легко реализованы. Например, возможность регистрации НКО в режиме онлайн, как это происходит с коммерческими организациями. "Но мы будем двигаться в этом направлении, - заверил премьер-министр. - Такая регистрация должна основываться на цифровых источниках информации". Также благотворительным организациям пообещали рассмотреть идею о периодичности проведения аудита в зависимости от сумм, которыми они оперируют.

Популярным механизмом реализации многих проектов в наши дни стал краудфандинг. У государства, как это обычно бывает со всем новым, возникают вопросы о регулировании процессов. Дмитрий Медведев пока не знает, необходимо ли здесь жесткое регулирование. "Потому что как раз отсутствие регулирования в ряде случаев - когда это не противоречит общественным интересам, интересам государства, обеспечения безопасности - может способствовать тому, что многие процессы протекают неформально. Когда мы пытаемся все зарегулировать, обычно выходит криво", - подчеркнул он.

Современные технологии внесли фундаментальные изменения в деятельность некоммерческих организаций, работающих с людьми. Цифровой мир и социальные сети изменили характер взаимоотношений в обществе: если раньше люди могли быть отрезаны от общения на долгое время, то теперь эти возможности есть круглые сутки. "Главное этим грамотно пользоваться, - полагает премьер-министр. - Те платформы, которые существуют и развиваются на государственные гранты, мы будем и дальше их поддерживать". А мошенники, на которых жаловались на конференции, встречаются в любой сфере. Дмитрий Медведев посоветовал сразу распространять о них информацию, не дожидаясь реакции правоохранительных органов.

Тонкой глава правительства назвал тему льгот. Потому что это напрямую связано с доходами бюджета страны. "Мы, конечно, будем внимательно относиться к тем льготам, которые уже действуют. Посмотрим и на пролонгацию некоторых льгот, которые существуют", - сказал премьер.

Он также услышал замечания, что действующее налоговое законодательство затрудняет возможности передачи на благотворительность неиспользованных продуктов или товаров, что их проще утилизировать. "Если требуются какие-то изменения, я думаю, что это можно сделать с тем, чтобы организации, у которых такого рода запасы существуют, действительно могли без каких-то существенных для себя издержек передавать, потому что это в чистом виде благотворительность", - зафиксировал Медведев.

На конференции, конечно, обсуждались вопросы борьбы с бедностью. Как известно, президент поставил задачу сократить ее вдвое за следующие шесть лет. "Система поддержки отдельных людей должна трансформироваться в систему поддержки семьи, - считает председатель правительства. - Это абсолютно правильно, поскольку мы стараемся, чтобы многие льготы носили персональный, адресный характер, но применительно к семьям с невысоким достатком нужно смотреть сквозь призму семьи, а не отдельного человека".

Все предложения от НКО премьер предложил направлять в правительственный совет по вопросам попечительства в социальной сфере. После обновления кабинета министров его возглавит вице-премьер Татьяна Голикова.

Впрочем, добрые дела всегда начинаются с отдельного человека и его внутреннего желания помогать другим людям. Свои добрые дела Дмитрий Медведев теперь сможет отмечать в отдельном личном дневнике. Такой проект запустили в Казани, где школьникам раздают специальные дневники, в которых они могут вести отчет о свои добрых поступках. На конференции такой дневник подарили и премьеру, и его заместителю.