Microsoft забросила свои серверы в море

Корпорация Microsoft в рамках эксперимента создала первый в истории подводный дата-центр. Герметичную капсулу с серверами погрузили на морское дно у северного побережья Шотландии.

В составе дата-центра - в общей сложности почти девять сотен серверов. Общий объем информации, который они могут хранить, составляет 27,6 петабайт, сообщает The Verge.

Питание для серверов будет подаваться через подводный кабель. Таким же образом дата-центр будет подключен и к интернету.

Смысл же эксперимента заключается в том, чтобы выяснить, можно ли эффективно охлаждать серверы, выделяющие значительное количество тепла, при помощи морской воды. Сообщается, что дата-центр может проработать не менее пяти лет без вмешательства извне.