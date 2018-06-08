Минобороны РФ подтвердило предстоящую встречу Герасимова с Данфордом

Сегодня в Хельсинки начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов встретится с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Информацию, которую ранее озвучило министерство обороны Финляндии, подтвердило Минобороны России.

"В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в кризисных регионах и возможные шаги по деэскалации напряженности", - сообщили журналистам в ведомстве.

Также российское Минобороны подтвердило, что в столице Финляндии Герасимов будет принят президентом страны Саули Ниинисте, передает ТАСС. Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ проведет переговоры с главнокомандующим финскими вооруженными силами генералом Ярмо Липдбергом.