Очередной раунд пикировки Дональда Трампа и мировых лидеров произошел в преддверии саммита "Большой семерки", проводимого в Канаде в пятницу и субботу.

Президент США Дональд Трамп устроил нешуточные словесные разборки со своими западными коллегами. В частности, американский лидер отреагировал серией жестких сообщений в "Твиттере" на заявления канадского и французского коллег.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон дали понять, что не подпишут итоговую декларацию саммита в субботу. Они уточнили, что это произойдет, если Вашингтон не пойдет на уступки в части соглашения по климату, сделке с Ираном и торговым пошлинам для развитых стран.

Трамп продолжает показывать партнерам, что намерен отменить наработки Обамы на внешнеполитическом направлении

Как отмечают эксперты, еще никогда в новейшей истории два стратегических североамериканских партнера и соседа - США и Канада - не обменивались столь жесткими выпадами. Так, Трамп упрекнул Трюдо в том, что Оттава в три раза повысила пошлины на американскую молочную продукцию, поставляемую в эту страну.

Кстати, до этого американский президент обвинил канадских партнеров ни много ни мало в причастности к поджогу Белого дома в 1812 году.

Трамп ожидает, что в ходе своего пребывания на конференции, проводимой в отдаленном Квебеке, он сможет успешно "сражаться" с крупными союзниками США прежде всего по вопросам торговых отношений. "Это битва, в которой он может победить, но которую он ведет без энтузиазма", - ссылается CNN на источники в американской делегации. Напомним, что с 1 июня глава Соединенных Штатов принял решение о значительном повышении торговых пошлин для европейских стран на сталь и алюминий. В ответ на этот шаг Евросоюз принял не менее жесткие меры.

Эксперты в этой связи отмечают, что канадская встреча начинается и пройдет в условиях явной конфронтации главы Белого дома с западными коллегами.

Впрочем, у данной позиции американского президента есть и явный внутриполитический подтекст: он продолжает показывать партнерам, что намерен отменить все ключевые наработки Барака Обамы на внешнеполитическом направлении. Именно к ним относят прежде всего иранскую сделку и усилия предыдущего главы Белого дома в части продвижения Парижского климатического соглашения.

Еще в четверг днем Трамп спрашивал, зачем ему оставаться на встрече после, по его мнению, оскорбительных заявлений от Макрона по поводу требуемого им снижения американских торговых пошлин. Макрон, который обменивался "крепкими рукопожатиями" со "старшим товарищем" и с помпой принял его в прошлом в году в Париже, прогулявшись с Дональдом и Меланьей Трампами по Елисейским Полям, расстроился явно больше всех. Он написал о недопустимости торговых войн между партнерами, "тем более когда солдаты разных стран стоят плечом к плечу в самых "горячих точках" мира".

Принцип свободной торговли до этого оставался одним из экономических приоритетов как для республиканцев, так и для демократов

В конце дня Трамп снова поднял вопрос о перспективе прервать своей визит в Канаду, спросив своих советников, "какой смысл ему присутствовать на саммите, где шесть стран объединились против США". Вскоре в своем Twitter он написал: "Пожалуйста, сообщите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они сами взимают с США большие тарифы и создают немонетарные барьеры для американских предприятий. Сальдо торгового баланса ЕС с США составляет 151 миллиард долларов, а Канада сдерживает деятельность наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра". Между тем, напоминают аналитики, принцип свободной торговли до этого оставался одним из экономических приоритетов как для республиканцев, так и для демократов. На деле получается, что Трамп в Квебеке попросту отверг его.

Позже досталось от импульсивного американского президента и британскому премьеру Терезу Мэй, с которой у него явно заметные неприязненные отношения. Ее глава Белого дома назвал "училкой", в итоге отказавшись от переговоров с хозяйкой Даунинг-стрит. С учетом не менее "теплых отношений" Дональда Трампа с немецким канцлером Ангелой Меркель эксперты ожидают словесных эскапад от него в ее адрес. В итоге единственными с кем пока не поссорился Трамп, стал японский премьер Синдзо Абэ, который ранее установил более-менее доверительные отношения с американским лидером. А также Джузеппе Конте, только начинающий свою работу в качестве главы итальянского кабмина.

Саммит в субботу рискует пройти в не менее скандальной атмосфере. Стало известно, что глава Белого дома, что называется, "может уйти по-английски": он с большой долей вероятности прервет, уехав на несколько часов раньше, свой визит в Канаду, а место Трампа на заключительном заседании саммита займет его помощник.

Между тем

Не меньший резонанс в пятницу вызвало выступление прибывшего в Берлин министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, известного своей не меньшей импульсивностью, чем глава Белого дома.

Как отмечает Рейтер, Ле Мэр, выступая на немецком языке на бизнес-конференции в Берлине, предложил первый официальный ответ из Парижа на новые предложения по европейской реформе, исходившие от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "У нас есть путь, чтобы достичь общей позиции, которая является амбициозной и целенаправленной", - сказал Ле Мэр, отметив, что Европе нужны "средства" для содействия более тесному сближению экономики и реагированию на кризисы. "На карту поставлено наше европейское будущее. Мы должны действовать или сейчас, или никогда, - добавил французский министр, отметив, что Европа "не может позволить судьбе мира сформироваться Китаем и Соединенными Штатами".

Франция и Германия пообещали представить совместное предложение по реформированию на саммите Европейского союза 27-28 июня.