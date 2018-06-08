Москва ценит поддержку Минска на международной арене

В рамках единого Союзного государства Россия постоянно ощущает растущую поддержку и понимание своих белорусских друзей. Таким был основной лейтмотив выступления российского посла в Беларуси Александра Сурикова на пресс-конференции, посвященной главному государственному празднику РФ.

Развитие белорусско-российских двусторонних отношений, особенно в течение последних шести месяцев, носит динамичный характер, подчеркнул посол, сообщает корреспондент портала Союзного государства. Он отметил, что в последнее время между Минском и Москвой активно развивалось торгово-экономическое, военное, гуманитарное сотрудничество. "Были спорные моменты, возникающие в этот период двусторонних отношений. Они связаны, как правило, с разногласиями в торгово-экономической сфере. Но всегда разногласия разрешались в интересах обеих сторон", - отметил Суриков.

Россия, отметил он, безусловно одобряет улучшение отношений Беларуси с западными партнерами. По словам дипломата, российская сторона ценит то, что официальный Минск поддерживает ее на международной арене.

Посол России напомнил, что товарооборот между странами Союзного государства в 2017 году вырос на 23,5%, а в 2018 - более чем на 20%. По словам дипломата, "на первый план выходят новые интеграционные задачи по увеличению наших позиций на евразийском рынке и за его пределами. В первую очередь, это касается высокотехнологичных и конкурентоспособных продуктов, производимых совместными предприятиями. Растет белорусско-российское межрегиональное сотрудничество".

В качестве конкретного примера посол сослался на возросшую интенсивность встреч и переговоров партнеров по Союзу. Только за истекшие две недели около 10 российских делегаций посетили выставки в Беларуси, в том числе, и проходящую под Минском выставку "Белагро-2018". "Это показывает серьезную заинтересованность в развитии торгово-экономических связей, особенно на межрегиональном уровне", - убежден Суриков. Он подчеркнул, что Беларусь и Россия должны плотно работать над межмуниципальным уровнем экономического и культурного взаимодействия, постоянно укрепляя его.

Отвечая на вопрос о наличие проблем в поставках животноводческой продукции в Россию, дипломат дал понять, что "введение санкций в отношении всей страны противоречит нормам ЕАЭС". "Это не отвечает нормам ни Евразийского экономического союза", - подчеркнул посол. Он допустил, что могут вводиться санкции в отношении отдельных предприятий, если там при производстве продукции обнаружены нарушения. "А на страну же нельзя накладывать. Надо более взвешенно подходить к своим действиям", - добавил посол.