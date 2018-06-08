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08.06.2018 05:25
Рубрика: Экономика

МВФ выделит Аргентине 50 миллиардов долларов

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Аргентине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Средства будут получены в течение трех лет.

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В мае аргентинский президент Маурисио Макри сообщил, что правительство его страны обратилось к руководству МВФ с просьбой о предоставлении кредита. Глава государства объяснил это решение ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и нефтяных цен, напоминает РИА Новости.

По словам министра экономики Аргентины Николаса Духовне, условия предоставления кредита "стенд-бай" предполагают, что в 2019 году инфляция составит 17 процентов, в 2020 году - 13 процентов, а в 2021 году - 9 процентов.

Чиновник выразил уверенность в том, что аргентинская  экономика "продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит". "Наш рост будет меньше (прогнозируемого), и будет немного больше инфляции", - сказал он.

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