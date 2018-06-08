На ЦИПРе обсудили предварительный доклад по развитию цифровой экономики в России

Проектный офис по реализации Программы "Цифровая экономика" Аналитического Центра при Правительстве РФ совместно со Всемирным банком провели обсуждение предварительного Доклада по развитию цифровой экономики в России: "Конкурентоспособность в цифровую эпоху", подготовленный Всемирным банком и партнерами.

Основными задачами исследования являются обобщение текущего состояния цифровой экономики России, обозначение ключевых проблем развития, существующих барьеров и возможностей для их преодоления, а также предложение ряда рекомендаций, реализация которых позволит России добиться существенных успехов в цифровой трансформации экономики и повысить конкурентоспособность страны.

Авторы исследования представили анализ современного состояния цифровой трансформации России и отметили как достижения, так и барьеры, которые еще предстоит преодолеть на этом пути.

Доклад состоит из пяти глав. В первой главе представлен обзор международных тенденций в области инноваций в сфере цифровых технологий (Интернет вещей, Искусственный интеллект, блокчейн, и т.д.), и международного опыта по внедрению этих технологий.

Во второй главе уделяется внимание оценке текущего состояния цифровой экономики в России на основе анализа, проведенного Всемирным банком в 2017 году.

Третья глава посвящена цифровой трансформации государственного сектора: проведен анализ передовых мировых практик и российского опыта, и определены приоритеты дальнейшего развития этой области в России.

В четвертой представлен комплексный анализ цифровой трансформации бизнеса на основе международного и российского опыта, в том числе, в области трансформации промышленности, развития цифровых платформ, внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве и успешных преобразований в финансовом секторе.

Пятая глава посвящена развитию инноваций и предпринимательства в цифровой сфере как движущей силе трансформационных процессов.

В докладе подчеркивается, что продолжающаяся приверженность российского руководства ускорению процессов цифровой трансформации и приоритизация этих процессов на стратегическом уровне, при условии внедрения эффективных государственных механизмов управления и стимулирования этих процессов и вовлечения в них всех участников цифровой экосистемы в контексте общей культуры инновационного развития позволит России выйти на уровень мировых лидеров цифровизации и добиться технологического прорыва, необходимого для ускорения темпов экономического развития страны.

По итогам обсуждения доклад будет обновлен предложениями экспертов и представлен в июле этого года.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой конференции ЦИПР