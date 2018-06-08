На южные районы Японии обрушится тайфун "Маликси"

Над Тихим океаном в районе Филиппин зародился тайфун "Маликси". Максимальная скорость ветра в его центре составляет 30 метров в секунду, давление - 994 гектопаскалей.

Атмосферный вихрь направляется в сторону Японии. Главное метеорологическое управление страны уже предупредило жителей южных районов об ударе стихии. Людям посоветовали внимательно следить за прогнозами синоптиков.

По предварительным данным, больше всего достанется юго-восточному побережью. Там ожидаются ливни и ураганный ветер. Японские специалисты присвоили этому тайфуну пятый порядковый номер, сообщает РИА Новости.