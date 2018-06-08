На сайте госуслуг можно будет оформить полис ОМС онлайн

На портале госуслуг появится новая опция - в личном кабинете "Мое здоровье" можно будет узнать о полученных услугах в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) и их стоимости.

Сейчас сервис апробируется в Дагестане, Красноярском крае, Новосибирской, Самарской и Оренбургской областях. А уже до конца года информация станет доступна во всех регионах. Также в рамках новой опции "обкатывается" возможность оформления полиса ОМС не выходя из дома.

Оформить полис обязательного медицинского страхования можно будет онлайн

Как поясняют в "Ростехе", дополнительная информация об оказанных в рамках полиса ОМС медуслугах и их цене будет доступна в разделе личного кабинета "Мое здоровье", "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". Предоставляться она будет в течение суток после отправки запроса.

Как пояснил "РГ" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, возможность для россиян отслеживать через сайт госуслуг получение медицинских услуг и их стоимость позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, медучреждения не смогут делать "приписки". Если человек, скажем, не проходил диспансеризацию, а в его "личном кабинете" написано, что проходил - это уже повод для сигнала в контролирующие органы.

Во-вторых, не будет искажаться информация о пациенте. Если ему приписаны результаты обследований, которых не было, это может сыграть злую шутку. Медкарты становятся электронными, и если человек экстренно попал в больницу и лечащий врач получил к ним доступ, он будет пользоваться недостоверной информацией и может неверно назначить лечение, считает Сафонов. А в-третьих, это формирует культуру более бережного отношения к своему здоровью и посещению врачей. Человек будет видеть, что медуслуги не бесплатные, за них платит государство и немало.

Как отметил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко, развитие цифрового здравоохранения дает практические результаты, среди которых - повышение прозрачности услуг и возможность их дистанционного получения.

Оформить полис ОМС на портале госуслуг можно будет в разделе "Подача заявления о выборе страховой медицинской организации". Нужно будет направить запрос в электронном виде, и в течение 30 дней человеку придет приглашение от выбранной им страховой медорганизации, в котором будет указано, где и когда можно забрать готовый медполис.