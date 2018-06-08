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08.06.2018 00:36
Рубрика: Общество

NASA сообщило об обнаружении на Марсе возможных признаков жизни

В породе с поверхности Марса найдены молекулы ряда органических соединений, сообщили на пресс-конференции представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Правда, пока неизвестно, какое происхождение имеют обнаруженные соединения.

"Источником появления этих органических молекул могла быть жизнь. Мы не знаем, существовала ли жизнь на Марсе", - заявила биохимик Дженнифер Айгенброуд.

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Она пояснила, что найденные соединения содержат углерод, тиофен и толуол, но "не являются конкретным свидетельством, указывающим на существование жизни", поскольку могли иметь и "небиологическое происхождение".

Похожим образом высказался и исследователь Пол Махэффи. По его словам, которые приводит ТАСС, невозможно утверждать об обнаружении следов жизни на Марсе, но найденные на Красной планете органические соединения "имеют ключевое значение для наших поисков жизни".

Отмечается, что образцы грунта были взяты с помощью буровой установки марсохода Curiosity.

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