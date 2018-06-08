Обвиняемый в зверском убийстве немецкой школьницы сбежал в Ирак

Главной темой всех немецких СМИ стали новые подробности расследования гибели 14-летней школьницы Сусанны Ф. из Висбадена, которая потрясла не только живописный курортный город, но и всю Германию.

Как сообщила местная полиция, предполагаемый убийца девушки, выходец из Ирака Али Башар, уже имевший серьезные проблемы с законом в ФРГ, покинул страну и никто не знает, согласятся ли иракские власти выдать подозреваемого немецкой Фемиде.

Хотя Башару миграционные службы отказали в убежище, он оставался в Германии

О пропаже девочки, не вернувшейся с загородной прогулки с друзьями, 22 мая заявила в полицию ее мать. Две недели Сусанну искали с помощью вертолетов и служебных собак. Все это время тело несчастной было спрятано близ железнодорожных путей. Оперативники вышли на главного подозреваемого - 20-летнего Али Башара, жившего в местном общежитии для беженцев.

В разгар следственных действий он вместе с семьей (по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, это родители Али и их шестеро детей) сорвался с места и улетел в Стамбул, а оттуда - в Эрбиль.

При этом в международном аэропорту Дюссельдорфа предъявил билет, купленный не на его имя. Но пограничники подлога не заметили, ограничившись сравнением фотографий. Известно, что Башар попал в Германию через Турцию и Западные Балканы в 2015 году. Он утверждал, что якобы спасался от преследований со стороны Рабочей партии Курдистана.

Однако в конце 2016 года немецкие миграционные службы отказали ему в убежище, что не помешало ему оставаться в стране. Причем в его отношении в Германии было заведено сразу несколько уголовных дел - в связи с вооруженными драками, ограблениями и нападением на женщину-полицейского. Но, несмотря на это, молодой мужчина беспрепятственно ходил по улицам Висбадена с ножом.