Обвиняемый в зверском убийстве немецкой школьницы сбежал в Ирак

Новости

Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов 21:14
Латвийская полиция проверила Раймонда Паулса на лояльность к алкоголю 21:07
Главы Генштабов России и Финляндии обсудили безопасность в Европе 20:58
Вышел первый трейлер фильма "Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль" 20:58
Вышел трейлер фильма с Эмбер Херд и Джонни Деппом "Лондонские поля" 20:40
Обратившейся к Путину ивановской семье дважды снизили ипотечную ставку 20:23
Минфин ожидает скорого снижения цен на бензин 20:10
Вышел первый трейлер продолжения культового слэшера Хэллоуин" 19:55
Косачев: Россия вернется в G8 только на равных 19:53
Петербургские химики создали полимер для ускорения зарядки смартфонов 19:51
Росавиация разрешила открыть новую часть терминала Домодедово 19:49
Порошенко назвал самую большую угрозу для Украины 19:46
Вышел русский трейлер музыкальной драмы с Леди Гагой "Звезда родилась" 19:40
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха 19:32
Роскомнадзор поддержал взаимодействие правообладателей и агрегаторов 19:23
Жильцов дома в Кемерове эвакуировали из-за появления трещин 19:21
Володин: Парламентарии должны брать пример с Путина и Меркель 19:16
Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018 19:00
Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в день старта ЧМ 18:56
Видео: Как на МКС будут уничтожать космический мусор лазером 18:55
Пушков: G7 утратила прежний шарм для России 18:50
В Пятигорске назван срок рекультивации свалки после жалобы президенту 18:50
Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы 3 тонны продуктов 18:44
Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2019-20 годы 18:42
На МКС встретили новый экипаж в гавайских рубашках 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 21:01
Рубрика: В мире

Кто упустил Али

Обвиняемый в зверском убийстве немецкой школьницы сбежал в Ирак
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)
Главной темой всех немецких СМИ стали новые подробности расследования гибели 14-летней школьницы Сусанны Ф. из Висбадена, которая потрясла не только живописный курортный город, но и всю Германию.

Как сообщила местная полиция, предполагаемый убийца девушки, выходец из Ирака Али Башар, уже имевший серьезные проблемы с законом в ФРГ, покинул страну и никто не знает, согласятся ли иракские власти выдать подозреваемого немецкой Фемиде.

Хотя Башару миграционные службы отказали в убежище, он оставался в Германии

О пропаже девочки, не вернувшейся с загородной прогулки с друзьями, 22 мая заявила в полицию ее мать. Две недели Сусанну искали с помощью вертолетов и служебных собак. Все это время тело несчастной было спрятано близ железнодорожных путей. Оперативники вышли на главного подозреваемого - 20-летнего Али Башара, жившего в местном общежитии для беженцев.

Французский парламент запретил смартфоны в школах

В разгар следственных действий он вместе с семьей (по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, это родители Али и их шестеро детей) сорвался с места и улетел в Стамбул, а оттуда - в Эрбиль.

При этом в международном аэропорту Дюссельдорфа предъявил билет, купленный не на его имя. Но пограничники подлога не заметили, ограничившись сравнением фотографий. Известно, что Башар попал в Германию через Турцию и Западные Балканы в 2015 году. Он утверждал, что якобы спасался от преследований со стороны Рабочей партии Курдистана.

Однако в конце 2016 года немецкие миграционные службы отказали ему в убежище, что не помешало ему оставаться в стране. Причем в его отношении в Германии было заведено сразу несколько уголовных дел - в связи с вооруженными драками, ограблениями и нападением на женщину-полицейского. Но, несмотря на это, молодой мужчина беспрепятственно ходил по улицам Висбадена с ножом.

Главное сегодня

Косачев: Россия вернется в G8 только на равных
Путин дал поручения по детскому отдыху и цифровизации
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха
Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес
Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26