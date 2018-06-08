Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
08.06.2018 19:00
Рубрика: Спорт

Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

Текст: Артур Нанян

В сети представлен видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу, который начнется на следующей неделе в России. Композицию исполняют известный американский певец и актер Уилл Смит, его соотечественник, исполнитель Ники Джем и популярная албанская певица Эра Истрефи.

UMA2RMAN и "Матч ТВ" записали неофициальный гимн ЧМ-2018

Посмотреть клип можно на официальном канале Джема на портале Youtube. Там ее прослушали уже более 17 миллионов человек. К слову, к знаменитым исполнителям в видеоклипе присоединился и великий бразильский футболист, чемпион мира-2002 Роналдиньо. Продюсером песни стал американский диджей и композитор Уэсли Пентц, известный также под псевдонимом Diplo.

Отметим, что Джем, Смит и Истрефи исполнят песню Live It Up перед финалом чемпионата. Решающая встреча турнира состоится 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Новости чемпионата
В день открытия чемпионата мира в Москве будет тепло и сухо 19:26
Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы 3 тонны продуктов 18:44
В Гидрометцентре рассказали о погоде в день открытия ЧМ-2018 16:14
Погодная карта для городов ЧМ-2018 была создана на сайте Гидрометцентра 15:05
Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018 17:40

Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018

Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018 12:45

Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018

Модели, певицы, журналистки - мы собрали для вас самых "горячих" жен и подруг футболистов. На чемпионате мира им предстоит особо тяжелая задача

Представляем главных звезд предстоящего чемпионата мира в России 00:00

Представляем главных звезд предстоящего чемпионата мира в России

Уже на следующей неделе в России начнется чемпионат мира. Разумеется, в главном футбольном турнире четырехлетия мы увидим немало звезд. О самых ярких из них расскажет "РГ"

Сборная Испании прилетела в Краснодар для участия в ЧМ-2018 07.06.2018

Сборная Испании прилетела в Краснодар для участия в ЧМ-2018

Сборная Испании прибыла в столицу Кубани, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу. Один из фаворитов турнира поселится в академии ФК "Краснодар"