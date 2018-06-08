Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018
В сети представлен видеоклип на официальную песню чемпионата мира по футболу, который начнется на следующей неделе в России. Композицию исполняют известный американский певец и актер Уилл Смит, его соотечественник, исполнитель Ники Джем и популярная албанская певица Эра Истрефи.
Посмотреть клип можно на официальном канале Джема на портале Youtube. Там ее прослушали уже более 17 миллионов человек. К слову, к знаменитым исполнителям в видеоклипе присоединился и великий бразильский футболист, чемпион мира-2002 Роналдиньо. Продюсером песни стал американский диджей и композитор Уэсли Пентц, известный также под псевдонимом Diplo.
Отметим, что Джем, Смит и Истрефи исполнят песню Live It Up перед финалом чемпионата. Решающая встреча турнира состоится 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".
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