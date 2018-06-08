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08.06.2018 06:35
Рубрика: Спорт

Овечкин и Кузнецов выиграли с "Вашингтоном" Кубок Стэнли

Текст: Илья Соболев
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, выступающие за "Вашингтон", стали обладателями самого престижного трофея Национальной хоккейной лиги Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии "столичные" в гостях одолели "Вегас" - 4:3 и одержали победу во всей серии - 4-1.
Фото: AP/John Locher Фото: AP/John Locher
Фото: AP/John Locher

"Давление нас больше не тяготит. Мы выйдем, сыграем, усердно потрудимся и повеселимся. А там посмотрим", - заявил перед игрой главный тренер "Вегаса" Жеррар Галлан. Разумеется, это была своего рода психологическая уловка. На самом деле, "Рыцарям" было, что терять. Удастся ли когда-либо "команде-золушке" повторить  подобный сезон - никто не знает.

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Скорее, меньше давления должны были чувствовать игроки "Вашингтона". При счете 3-1 в серии до четырех побед "столичные" получили два "матчбола" и имели право на осечку.

Впрочем, еще на раскатке стало понятно, что соперники друг другу уступать не намерены. Характерный эпизод: капитан "Вашингтона" Александр Овечкин случайно заехал в зону "Вегаса" и ударил клюшкой по щиткам вратаря Марка-Андре Флери. Через несколько минут голкипер "Вегаса" ответил Овечкину тем же.

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Как и следовало ожидать, первый период изобиловал борьбой и был скуп на опасные моменты. Самую верную возможность открыть счет упустил все тот же Овечкин, после броска которого шайба угодила в штангу. Зато во втором периоде команды, выражаясь словами наставника "Вегаса" Галлана, "повеселились". Начиная с 27-й минуты, соперники выдали огненную пятиминутку, забив четыре гола.

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Первым отличился молодой форвард "Вашингтона" Якуб Врана, реализовавший выход один на один. Но уже через три минуты Нейт Шмит броском от синей линии не без помощи рикошета восстановил равновесие в счете - 1:1. Еще одна минута, и Овечкин, оставшийся без опеки на дальней штанге, завершил розыгрыш лишнего и снова вывел "Вашингтон" вперед - 2:1. Попутно Александр обновил клубный рекорд, ведь эта шайба стала для него уже 15-й в текущем плей-офф.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Но и "Вегас" сдаваться не собирался. Вскоре был забит самый противоречивый гол матча. Шайба влетела в сетку от конька Дэвида Перрона, находившегося в площади ворот голкипера "столичных" Брэйдена Холтби - 2:2. А под самый занавес периода хозяева льда впервые повели в счете: на 40-й минуте Райлли Смит завершил массированную атаку своей команды - 3:2.

Казалось, что это тот самый момент, когда "Вегас" переломил игру, но нет. В третьем периоде "Вашингтон" прибавил и забил еще дважды. На 50-й минуте Деванте Смит-Пелли на добивании сравнял счет, а еще через три минуты Ларс Эллер стал автором, как выяснилось чуть позже, победной шайбы - 4:3.

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