Овечкин и Кузнецов выиграли с "Вашингтоном" Кубок Стэнли

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, выступающие за "Вашингтон", стали обладателями самого престижного трофея Национальной хоккейной лиги Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии "столичные" в гостях одолели "Вегас" - 4:3 и одержали победу во всей серии - 4-1.

"Давление нас больше не тяготит. Мы выйдем, сыграем, усердно потрудимся и повеселимся. А там посмотрим", - заявил перед игрой главный тренер "Вегаса" Жеррар Галлан. Разумеется, это была своего рода психологическая уловка. На самом деле, "Рыцарям" было, что терять. Удастся ли когда-либо "команде-золушке" повторить подобный сезон - никто не знает.

Скорее, меньше давления должны были чувствовать игроки "Вашингтона". При счете 3-1 в серии до четырех побед "столичные" получили два "матчбола" и имели право на осечку.

Впрочем, еще на раскатке стало понятно, что соперники друг другу уступать не намерены. Характерный эпизод: капитан "Вашингтона" Александр Овечкин случайно заехал в зону "Вегаса" и ударил клюшкой по щиткам вратаря Марка-Андре Флери. Через несколько минут голкипер "Вегаса" ответил Овечкину тем же.

Как и следовало ожидать, первый период изобиловал борьбой и был скуп на опасные моменты. Самую верную возможность открыть счет упустил все тот же Овечкин, после броска которого шайба угодила в штангу. Зато во втором периоде команды, выражаясь словами наставника "Вегаса" Галлана, "повеселились". Начиная с 27-й минуты, соперники выдали огненную пятиминутку, забив четыре гола.

Первым отличился молодой форвард "Вашингтона" Якуб Врана, реализовавший выход один на один. Но уже через три минуты Нейт Шмит броском от синей линии не без помощи рикошета восстановил равновесие в счете - 1:1. Еще одна минута, и Овечкин, оставшийся без опеки на дальней штанге, завершил розыгрыш лишнего и снова вывел "Вашингтон" вперед - 2:1. Попутно Александр обновил клубный рекорд, ведь эта шайба стала для него уже 15-й в текущем плей-офф.

Но и "Вегас" сдаваться не собирался. Вскоре был забит самый противоречивый гол матча. Шайба влетела в сетку от конька Дэвида Перрона, находившегося в площади ворот голкипера "столичных" Брэйдена Холтби - 2:2. А под самый занавес периода хозяева льда впервые повели в счете: на 40-й минуте Райлли Смит завершил массированную атаку своей команды - 3:2.

Казалось, что это тот самый момент, когда "Вегас" переломил игру, но нет. В третьем периоде "Вашингтон" прибавил и забил еще дважды. На 50-й минуте Деванте Смит-Пелли на добивании сравнял счет, а еще через три минуты Ларс Эллер стал автором, как выяснилось чуть позже, победной шайбы - 4:3.