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08.06.2018 07:04
Рубрика: Спорт

Овечкин: Я сказал, что мы не будем отстоем, и мы выиграли Кубок Стэнли

Текст: Илья Соболев

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги. В пятом матче "столичные" в гостях обыграли "Вегас" 4:3 и довели общий счет в противостоянии до 4-1.

Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли

"Это невероятно. У меня нет слов. Я счастлив за команду, за наших болельщиков, за моих родителей и всю семью. Еще перед сезоном я сказал, что мы не будем отстоем, и мы выиграли Кубок Стэнли. Это единственное, что имеет сейчас значение. А что было до этого - не важно", - сказал Овечкин в эфире телеканала NBC.

Отметим, что российский капитан "Вашингтона" был признан самым ценным игроком завершившегося плей-офф с 27 (15+12) очками в 24 матчах.

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