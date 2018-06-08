Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли

Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось завоевать Кубок Стэнли в качестве капитана клуба Национальной хоккейной лиги. Его "Вашингтон" в пятом матче финальной серии плей-офф обыграл "Вегас" - 4:3 и довел общий счет в противостоянии до 4-1.

До Овечкина из россиян капитанами или исполняющими соответствующие обязанности были Александр Могильный ("Баффало"), Павел Буре ("Флорида"), Алексей Яшин ("Оттава", "Айлендерс"), Алексей Жамнов ("Чикаго"), Алексей Ковалев ("Монреаль") и Илья Ковальчук ("Атланта"), но никому из них в этом качестве не удалось выйти даже в финал конференции.

Более того, в НХЛ до этого момента было всего два европейских капитана-победителя. Это швед Никлас Линдстрем, выигравший Кубок Стэнли с "Детройтом" в 2008 году, и словак Здено Хаара, добившийся аналогичного успеха с "Бостоном" в 2011 году.