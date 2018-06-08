Перехват украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ назвали "одесским юмором"

Новость о перехвате украинским Ан-26 корабля ВМФ РФ в Минобороны назвали "одесским юмором".

"Гротескная новость одесской газеты об успешном перехвате украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего, о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Нельзя исключать того, что этот анекдот - спланированная эксклюзивная утечка безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ, отметил генерал По его словам, по мере усвоения украинскими военными стандартов НАТО можно ожидать от них донесений о перехвате российских истребителей сетями украинских сейнеров.

Напомним, ранее украинское издание "Думская" сообщило, что самолет Сакской бригады морской авиации ВМС Украины Ан-26 "перехватил" и "обратил в бегство" малый ракетный корабль Черноморского флота РФ. Российские эксперты высмеяли это заявление.