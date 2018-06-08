Первый Парад Победы, состоявшийся 73 года назад, 24 июня 1945 года, через четыре года после того, как войска гитлеровской Германии атаковали границы СССР, стал символическим завершением борьбы с силами объединенной под нацистскими знаменами Европы.

Месяц на подготовку

Решение о проведении парада было принято, разумеется, Верховным главнокомандующим вскоре после 9 мая 1945 года. Сталин прекрасно понимал важность этого праздника для народа, только что избавившегося от смертельной опасности, возможно, самой страшной в своей истории, и стоявшего на пороге тяжкого труда по возрождению лежащей в руинах страны. Именно поэтому он торопил военное командование с проведением парада в Москве, в котором, по его требованию, должны были быть представлены все фронта и все рода войск.

Уже 24 мая 1945 г. Генштаб представил Сталину предложения и запросил два месяца на подготовку. Однако Верховный главнокомандующий дал на это только тридцать дней.

Всего в предстоящем торжественном марше должны были пройти десять сводных полков фронтов и сводный полк Военно-морского флота. Кроме того, в параде участвовали слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска Московского гарнизона, а также военная техника, включая самолеты.

Фронтовики плохо подходили для парада

Немедленно начался подбор бойцов для сводных полков. Одним из главных критериев кандидата в члены парадного расчета были личные героизм и боевые заслуги. В первую очередь рассматривались кавалеры орденов Славы, Герои Советского Союза, участники штурма Берлина, отличившиеся солдаты и офицеры. Но этого было недостаточно. Участники парада должны были быть не старше 30 лет и не ниже 176 сантиметров и быть подтянутыми в строевом плане.

О том, насколько серьезны были требования, свидетельствует драматическая история знаменной группы Знамени Победы, водруженного над рейхстагом, с выноса которого планировалось начать парад.

Герои-разведчики Егоров, Кантария и Берест, которые должны были быть ассистентами знаменосца, оказались слабоваты в строевой подготовке - на фронте от них требовались другие навыки. А их отважный комбат Степан Неустроев, который должен был нести знамя, имел множество тяжелых ранений и прихрамывал. Однако о том, чтобы Знамя Победы нес кто-то другой, речи быть не могло. И маршал Жуков распорядился передать его в Центральный музей Вооруженных сил. В первый раз Знамя Победы вынесли на парад только в 1965 году.

Помимо сложностей со строевой подготовкой фронтовиков были определенные проблемы и с парадным обмундированием участников. Тысячи прибывающих в столицу фронтовиков необходимо было обеспечить парадной формой. Причем тщательно подогнанной, которая сидела бы на них как влитая. На решение этой задачи в предельно сжатые сроки были брошены швейные фабрики Москвы и Подмосковья.

Штандарты для сводных полков, сотни орденских лент для 360 боевых знамен изготовили лучшие специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра.

Марш-предостережение

"Особый парад", как его назвал Сталин, знаменовал не только триумф советского народа. За месяц до того, как Сталин приказал готовиться к Параду Победы, Уинстон Черчилль в апреле 1945 года, когда еще Германия не подписала безоговорочную капитуляцию, распорядился начать планирование нападения на СССР.

План этой операции был подготовлен и предоставлен британскому премьеру 22 мая 1945 года. Согласно этому документу, нападение на СССР должно было начаться 1 июля 1945 года неожиданным ударом 47 английских и американских дивизий, которые должны были поддержать 10-12 немецких дивизий, которых "союзники" держали нерасформированными.

Разумеется, эти планы были известны Кремлю, и парад должен был стать еще и вполне конкретным посланием "союзникам", - мощь Советского Союза несокрушима. Все должны были увидеть: по Красной площади идут шеренги непобедимых, как будто отлитых из стали воинов, разбивших орды объединенной Европы. И всех последующих завоевателей будет ждать точно такая же судьба. И поэтому все должно было быть абсолютно безукоризненно. Все - и участники парада, и его организаторы - прекрасно понимали его значение и готовились к нему, может быть, даже более скрупулезно, чем к боевой операции. И все прошло так, как надо.

Можно не сомневаться, что этот месседж был принят и правильно понят. Во всяком случае, и в наши дни после каждого прошедшего Парада Победы на Западе нас обвиняют в "бряцании оружием" и "агрессивности".

Два маршала-драгуна

Известна легенда: когда Сталину предложили, как Верховному, принимать парад, он сказал, что стар для верховой езды, что есть у нас два маршала-кавалериста, пусть один парадом командует, второй его принимает. Георгий Жуков и Константин Рокоссовский действительно оба были в молодости драгунами и некогда страстными наездниками. Впрочем, у них было и много другого общего: они были одногодками и одноклассниками (по Кавалерийским курсам усовершенствования командного состава конницы РККА в Ленинграде), неоднократно оказывались сослуживцами. Отношения между ними, правда, не всегда были ровными, но оба маршала-героя глубоко уважали друг друга. Известно, что Жуков, уже сам будучи очень пожилым человеком, приходил проститься с умирающим Рокоссовским в Кремлевскую больницу.

Но в 45-м до этого было далеко, Парад Победы был в том числе и личным триумфом двух великих полководцев. Так что отнюдь не драгунское прошлое маршалов (в РККА были и другие военачальники-кавалеристы) стало причиной того, что Сталин решил связать именно с их именами это историческое событие.

Двухчасовой парад проходил под непрерывным дождем, из-за чего пришлось отказаться от авиационной части, однако все остальное прошло как по нотам - грандиозно, торжественно, величественно. Все говорило о том, что это уже не просто молодая рабоче-крестьянская армия, а наследница победоносных полков Петра Великого, Суворова и Кутузова, освященная многочисленными славными традициями Императорской армии, столетиями побед.

После прохождения сводных полков гигантский оркестр почти в полторы тысячи человек смолк, и в неожиданной тишине зарокотала дробь 80 барабанов. 200 солдат несли опущенные знамена и штандарты разбитой армии Гитлера и бросали их к подножию Мавзолея, на котором находилась трибуна высшего руководства СССР. Все бойцы, несшие вражеские знамена, были в перчатках, что символизировало отвращение и брезгливость к нацистским регалиям. Германские штандарты бросали на специально сколоченный помост, чтобы не осквернять священную московскую землю, под громовые аплодисменты с гостевых трибун.

"Тысячелетний Рейх" не просуществовал и пятнадцати лет. Россия вновь стала кладбищем завоевателей, рвущихся к мировому господству.

Мифы и факты

Зачастую маршала Жукова, да и все советское командование, обвиняют в "тактике заваливания трупами", в стремлении отметить очередную дату "взятием рубежа", не считаясь с потерями. Утверждают, что и Берлин "брали в лоб", исключительно - лишь бы опередить союзников.

Эти обвинения далеко не всегда справедливы. В ходе Берлинской операции в результате блестяще проведенного маневра наши войска отсекли от столицы Третьего Рейха, а затем и окружили части 9-й немецкой армии. Маршал Победы, как и другие военачальники, вовсе не "устилал костями" дорогу к рейхстагу и рейхсканцелярии, а минимизировал потери. Под Берлином была окружена и уничтожена 200-тысячная группировка вермахта. Саму столицу рейха в результате обороняли не столько закаленные в боях фронтовики, сколько фольксштурм, охранные подразделения СС, полицейские, отряды ПВО. Конечно, бои в городе, тем более таком большом как Берлин, всегда сопряжены с потерями. Но если бы не Жуков, их было бы несравненно больше.

На этом же примере "хальбского котла", как его называют в западной историографии, соотношения сил: наши войска имели преимущество в живой силе в 1,4 раза, в артиллерии - в 3,7 раза, в бронетехнике было примерное равенство. Эти цифры должны что-то говорить об умелом руководстве грандиозной войсковой операцией.

Документ

Директива И. Сталина командующим фронтами, 24 мая 1945 г.

1. Для участия в параде в городе Москве в честь победы над Германией выделить от фронта сводный полк.

2. Сводный полк сформировать по следующему расчету: пять батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (десять отделений по 10 человек). Кроме того, 19 человек командного состава из расчета: командир полка - 1, заместителей командира полка - 2 (по строевой и по политической части), начальник штаба полка - 1, командиров батальонов - 5, командиров рот- 10 и 36 человек знаменщиков с 4 ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку 1059 человек и 10 человек запасных.

3. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, связисты).

4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделений были средние офицеры, а в каждом отделении - рядовые и сержанты.

5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты - винтовками, три стрелковые роты - автоматами, роту артиллеристов - карабинами за спину, роту танкистов и роту летчиков - пистолетами, роту саперов, связистов и кавалеристов - карабинами за спину, кавалеристов, кроме того, шашками.

7. На парад прибыть командующему фронтом и всем командирам, включая авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 г., имея при себе 36 боевых знамен, наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта, и все захваченные в боях знамена противника независимо от их количества.

9. Парадное обмундирование для всего состава полка будет выдано в Москве.

Кстати

Джульбарс на кителе Верховного главнокомандующего

Одним из самых трогательных моментов Парада Победы стал пронос героического пса-сапера Джульбарса. Раненный незадолго до этого, он не мог самостоятельно идти, о чем было доложено Рокоссовскому, который сообщил об этом Сталину, который, в свою очередь, распорядился пса нести на руках. Вернее, не на руках, а на своем собственном кителе, превращенном в носилки.