Песков: РФ акцентирует внимание на иных, нежели G7, форматах

Россия должна вернуться в G8, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Кроме того, американский лидер отметил, что присутствие России было бы очень желательным и на саммите G7, который откроется 8 июня в канадском городе Ла Мальбе в провинции Квебек. Данную информацию приводит Reuters.

Однако, как прокомментировал слова главы Белого дома пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия "делает акцент на других форматах".

G7 - объединение группы экономически семи развитых стран, появившееся в 1976 году. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1997 году, после присоединения к этому формату России, объединение получило название G8, однако в марте 2014 года после событий в Крыму и на Украине формат вновь был изменен.