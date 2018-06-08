Оказывается, больше половины российских детей от 3 до 13 лет едят торты, шоколад и конфеты каждый день или несколько раз в неделю. Что уж тут удивляться, что количество детей с избыточным весом и ожирением растет у нас как на дрожжах. В Московской области, к примеру, в прошлом году под наблюдение взяли 35,5 тысячи детей с эндокринными нарушениями, и почти у каждого второго из них - ожирение.

В большинстве случаев проблемы с избыточной массой тела (а значит, и со здоровьем) закладываются в семье. Как родители незаметно подводят своих детей к лишнему весу, какие ошибки наиболее распространены и как их избежать? На эти вопросы "РГ-Неделе" ответила педиатр и детский диетолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Мария Гмошинская.

1. У толстых родителей - толстые дети

"Избыточный вес программируется не только в раннем детстве, но даже еще до рождения ребенка, во время внутриутробного развития, - говорит Мария Гмошинская. - Ребенка невозможно вычленить из семьи. Если мама и папа едят неправильно и сами имеют лишний вес, почти гарантированно проблемы будут и у детей".

Самое неприятное, что родители и особенно бабушки-дедушки не видят в детской полноте ничего плохого. А о последствиях не задумываются.

По-хорошему, корректировать питание нужно еще до беременности. А уж если она наступила - тем более. Главный совет: полезная еда - лучшее для будущей мамы. Овощи и фрукты, творог, несладкие кисломолочные продукты, нежирное мясо, рыба, крупы - гречка, овсянка - вот основная еда. Жирное, соленое, копчености, сахар и булки-пирожные надо сильно ограничить, а лучше отказаться совсем.

Почему такие строгости? "Находясь в утробе матери, будущий ребенок заглатывает околоплодные воды и таким образом знакомится со вкусом еды, которую ест мама, - поясняет эксперт. - Так у него формируются будущие вкусовые предпочтения".

2. Рано отрывают младенцев от груди

Мамы стремятся поскорее вернуться к активной жизни и рано отказываются от грудного вскармливания. Еще вариант: если молока у мамы не хватает (часто это ошибочное представление), она боится, что ребенок остается голодным, может отстать в росте, и переводит его на искусственные смеси. Между тем педиатры советуют кормить маминым молоком до полутора лет, если есть такая возможность. А в рекомендациях ВОЗ называют даже два года.

Лучший способ наладить грудное кормление: свободно, по желанию младенца, прикладывать его к груди в первые 1-2 месяца. Затем ребенок сам установит свой режим кормлений.

Прикорм тоже надо вводить правильно и постепенно, чтобы вовремя приучить ребенка и к овощам, и к рыбе. В 4-6 месяцев у детей наступает так называемое "окно толерантности" - они легче принимают вкус новой еды. Только добавлять надо по одному продукту раз в 10-14 дней, проявляя терпение и не настаивая, если ребенок отказывается. Привыкнет - пробуйте добавить следующий продукт.

3. Кормят детей взрослой едой

В 1,5-2 года ребенок уже может сидеть за столом, и родители радостно сажают его рядом с собой. И часто дают пробовать то, что есть ему еще слишком рано. Казалось бы, что плохого, если ребенок попробует всего лишь ломтик соленого огурца или колбасы? Даже не съест, а только полижет, помусолит. Родители не понимают, что так сбивают ребенку вкусовые рецепторы, предостерегает доктор. Малыш перестает нормально воспринимать здоровую еду, которая не отличается четко выраженным вкусом, и начинает требовать соленого, сладкого. Поэтому правило такое: если ребенок ест вместе со взрослыми, еда должна быть ориентирована на него, его потребности.

Кстати, выиграют от этого и старшие дети, и родители.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная

4. Приходит из школы голодный - надо накормить

Как организовать питание ребенка, посещающего детский сад и школу? Следить за меню и во время ужина дополнять рацион ребенка теми продуктами, которых он не получил в течение дня. Но не перекармливать, наверстывая упущенное за весь день.

В детском саду и в младших классах на продленке дети едят вовремя и, за редким исключением, горячую еду. А вот старшеклассники часто переключаются на сухомятку, фастфуд, всевозможные чипсы и сухарики, продукты быстрого приготовления (например, лапша, которую заваривают кипятком). Все это содержит избыток соли, сахара, усилителей вкуса, а полезных веществ - очень мало. Так что для школьников дома всегда должен быть готов вкусный обед, чтобы не тянуло к пищевому "мусору".

5. Конфета как награда

В некоторых семьях все еще поощряют детей за хорошее поведение и учебу сладостями или походами в ресторан с фастфудом. Картошка фри, бургер или пицца, запиваемые газировкой - для детворы это воспринимается как праздник. И, наоборот, наказывают, лишая этих сомнительных для здоровья удовольствий. Так ребенка еще сильнее тянет к "неправильной" еде. "Я против сладких подарков, - говорит Мария Гмошинская. - И еще запретила бы в магазинах выкладывать шоколадные батончики прямо на кассах, на низких полках, так, чтобы ребенок увидел и начал просить". Критично надо относиться и к рекламе. До сих пор у нас нет такого запрета, и дети с телеэкрана расхваливают газировку, майонез, кетчуп, сосиски, полуфабрикаты типа колбасок-гриль, всего того, чего в их питании должно быть поменьше.

6. Подрастет - похудеет

Это тоже распространенная ошибка. Есть периоды, когда дети могут набрать лишний вес. Такое иногда происходит в 5-6 лет. Надеяться, что ребенок перерастет, не стоит. Лучше проконсультироваться с эндокринологом. Чем раньше осознается проблема, тем легче скорректировать вес без жестких ограничений для ребенка.

Одно из основных условий сохранения нормального веса, помимо грамотного питания, - это, конечно, движение. Многие родители смотрят сквозь пальцы на то, что дети часами сидят у телевизора или уткнувшись в гаджеты. Взрослым так даже удобнее и спокойнее, что ребенок сидит дома. Банально, но факт: прогулки, активные игры, спорт - вещь необходимая для сохранения здоровья.

Как у них

Эпидемия ожирения среди детей (как, впрочем, и у взрослых) - беда не только для нашей страны. Во многих других странах (и экономически благополучных, и более бедных) ситуация еще хуже, чем в России. Причины везде одни и те же: неправильное питание и уменьшение физической активности. По данным ВОЗ, за последние четыре десятилетия число детей и подростков, страдающих ожирением, выросло более чем в 10 раз. Медики проанализировали состояние здоровья 130 млн детей старше пяти лет по всему миру. Любопытно, что практически везде толстых мальчиков больше, чем девочек. Итоговые выводы неутешительны: если пищевые привычки не изменятся и тенденция к превышению нормального веса у детей сохранится, то к 2022 году, прогнозируют ученые, число детей-толстяков может сравняться с количеством детей с нормальным весом.

Кстати

Фактическое потребление соли российскими детьми 3-7 лет составляет 6 г, 7-11 лет - 7,6 г, 11-14 лет - 8,4 г, подростками 14-19 лет - уже 9,4 г в сутки. Хотя нормальное количество для детей старших возрастных групп не должно превышать 5 г. Такая же картина и с сахаром. Количество сахара, добавляемого в пищу и входящего в сладкие напитки, у детей составляет 13-15 процентов от калорийности суточного рациона. Допустимый максимум, по рекомендациям ВОЗ, 10 процентов.