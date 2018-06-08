Почему Верховный суд отменил решение об аресте дачных соток

Проблема возврата долга сложна. Особенно трудно бывает разобраться, когда у должника нет денег, а кредитор устал ждать и уступил долг тому, кто надеется получить все сполна. В таких жизненных коллизиях зачастую путаются даже суды. Поэтому разъяснение ситуации с должником, которую сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, может оказаться полезной тем, кто попал в схожую ситуацию.

Все началось с гражданского иска. Одна дама в Тверской области потребовала забрать у другой участок земли в счет долга. В заявлении в суд истица написала, что ответчица ей задолжала 375 с половиной тысяч рублей, но так как денег у нее нет, надо взять дачные сотки должницы и продать на торгах, а ей вернуть долг. Районный суд истице отказал. Зато областной с ней согласился, отменил первое решение и рассудил ситуацию по новой - участок должницы забрать, продать на публичных торгах. Суд даже первоначальную цену установил. Должница дошла до Верховного суда. Там дело перечитали и решение об аресте участка отменили.

История, с которой познакомились судьи Верховного суда, оказалась сложной. Три года назад в пользу нашей ответчицы с некоего гражданина был взыскан долг в 300 с небольшим тысяч рублей. Плюс моральный вред в три тысячи и штраф. Вышла общая сумма больше 300 тысяч рублей. А сама наша ответчица по этому же решению суда выплатила этому гражданину по договору подряда 348 тысяч рублей. Следом районный суд взыскал с нашей дамы в пользу этого гражданина разницу сумм - 26 тысяч рублей. Но разницу так и не выплатили.

На следующий год суд по просьбе этого человека заменил взыскателя уже совсем небольшого долга с нашей дамы. И вместо гражданина стала гражданка. У профессионалов это называется договор уступки права требования (договор цессии).

Вот эта новая гражданка и пошла в тверской суд. Но попросила вернуть ей самую первую сумму долга в 347 тысяч плюс то, что набежало за время, и проценты. Вышло 477 тысяч рублей.

Дальше была работа пристава, который открыл исполнительное производство и посчитал, кто кому взаимно платил. Пристав учел, что мужчина платил даме, а она - ему, и вывел цифру - остаток долга - 128 тысяч рублей с учетом пеней и процентов.

Эту сумму пристав велел взыскать с дамы, которой гражданин переуступил долг.

Поэтому районный тверской суд истице отказал, заявив, что не она должна требовать деньги, а сама уплатить то, что недоплатил мужчина. А еще райсуд сказал, что нет никаких оснований отнимать и продавать участок ответчицы, так как она ничего не должна.

Областной суд перечеркнул это решение и рассудил так - истица никаких обязательств мужчины как должника на себя не брала, ответчица не исполнила ее требования, поэтому сотки надо забрать и продать в счет долга.

Должник может выдвигать против нового кредитора возражения, которые были к старому

Верховный суд объяснил, почему эти рассуждения неправильные. По Гражданскому кодексу должник отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (статья 24). Перечень имущества, на которое не может обращаться взыскание, установлен гражданско-процессуальным законодательством. По Закону "Об исполнительном производстве", если у должника нет денег, взять можно другое имущество за исключением того, которое брать нельзя.

Из всех перечисленных норм Верховный суд делает вывод - обращение взыскания на имущество собственника возможно, только если у него есть какие-то неисполненные обязательства. А апелляция это не учла. Областной суд не увидел, что есть действующее постановление пристава об окончании производства в отношении нашей должницы.

Апелляция исходила из невозможности без согласия истицы перевести на нее долг мужчины. Областной суд не услышал нашу даму, которая выдвигала против нового кредитора возражения и говорила, что ей непонятно, почему требования вернуть долг суд слышит лишь от одной стороны. Хотя изначально обе стороны были должны друг другу.

Верховый суд напомнил, что по Гражданскому кодексу (статья 382) право требования, принадлежащее кредитору, можно передать другому человеку. Согласие должника при этом не требуется. Но по закону переход права требования будет в том же объеме и на тех же условиях, которые сложились к моменту перехода прав. Новый кредитор получает права, включая право на проценты. Но должник по закону (статья 386 ГК) вправе выдвигать против нового кредитора возражения, которые у него были к старому кредитору.

Был специальный пленум о перемене лиц при долге (N 54 от 21 декабря 2017 года). Там и было сказано, что после того как должник получит извещение, что его долг переуступили, он имеет право зачесть против нового кредитора встречные требования к первому должнику. Если это требование было озвучено еще до получения уведомления.

Верховный суд велел областному суду пересмотреть дело.