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08.06.2018 15:05
Рубрика: Спорт

Погодная карта для городов ЧМ-2018 была создана на сайте Гидрометцентра

Карта погоды для городов проведения Чемпионата мира по футболу была создана на сайте Гидрометцентра.

Фото: Ольга Максимова/РГ
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Так, на портале ведомства появился раздел с перечнем из 11 городов со ссылкой на данные местных УГМС и ЦГМС.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, прогноз погоды по ним будет вестись с часовым шагом. По его словам, информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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