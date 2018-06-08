Погодная карта для городов ЧМ-2018 была создана на сайте Гидрометцентра

Карта погоды для городов проведения Чемпионата мира по футболу была создана на сайте Гидрометцентра.

Так, на портале ведомства появился раздел с перечнем из 11 городов со ссылкой на данные местных УГМС и ЦГМС.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, прогноз погоды по ним будет вестись с часовым шагом. По его словам, информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.