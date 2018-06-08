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08.06.2018 05:36
Рубрика: В мире

В честь погибшего в бою

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7586 (123)
В России и Киргизии считают важным сохранять память о подвиге советских солдат. Фото: Поисково-исторический форум В России и Киргизии считают важным сохранять память о подвиге советских солдат. Фото: Поисково-исторический форум
В России и Киргизии считают важным сохранять память о подвиге советских солдат. Фото: Поисково-исторический форум
Дипломаты передадут сыну киргизстанца, погибшего во время Великой Отечественной войны, землю с братской могилы, в которой похоронен воин, и материалы о его боевом пути. Об этом сообщают в посольстве республики в РФ.
Фото: stanradar
"Бессмертный полк" собрал в Киргизии десятки тысяч человек

Немногим ранее киргизские дипломаты направили запрос в МИД России - по просьбе сына бойца Джамангызова. Тот, в свою очередь, обратился к дипломатам за поддержкой, сообщив, что Сатыбалды Джамангызов погиб в боях и захоронен в братской могиле у деревни Полюны Смоленской области. Сам сын героя в силу преклонного возраста и состояния здоровья не может посетить место захоронения, однако он надеялся получить контейнер с землей и фотографию стелы с фамилией отца - для воспитания у внуков и правнуков чувства патриотизма и уважения к участникам Великой Отечественной войны.

В МИДе РФ на просьбу откликнулись. По цепочке письмо дошло до администрации Краснинского района Смоленской области, где и проходили бои с участием Джамангызова. Там, в свою очередь, обратились в поисковый отряд "Русич", который и помог отыскать место захоронения бойца.

В результате в поселке Красный Смоленской области сотрудника киргизского посольства ждали российские коллеги, руководство администрации Краснинского района и работники Краснинского краеведческого музея. Дипломату в торжественной обстановке передали капсулу с землей, фотографии и архивные материалы. В официальной церемонии приняли участие местные жители и школьники.

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