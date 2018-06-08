Порошенко назвал самую большую угрозу для Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что, по его мнению, является едва ли не главной угрозой для Украины. По его словам, это коррупция.

Как написал глава украинского государства в своем Twitter, "коррупция - одна из наибольших угроз для нашей страны. Чтобы запустить всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолевать сопротивление, особенно когда дело коснулось электронных деклараций. Но другого пути у нас нет".

Надо отметить, что украинская коррупция сильно настораживает западных партнеров Киева. Проблема обсуждается и в Вашингтоне, а МВФ уже сократил более чем вдвое транши для Украины, с 3,5 до 1,5 миллиарда долларов.