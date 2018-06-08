Президент Турции рассказал о планах отправить в космос астронавта

Турция планирует отправлять в космос своих астронавтов. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, общаясь с представителями молодежных организаций. Встреча главы государства с активистами прошла в президентском дворце в Анкаре.

"Мы уже проводим работу по запуску спутников в космос, - цитирует ТАСС слова Эрдогана. - Возможно, именно благодаря нашей молодежи мы дойдем до той поры, когда сможем отправить в космос и астронавта".

В мае азербайджанские СМИ рассказали о планах Турции запустить программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию проекта Анкара собирается потратить около шести миллиардов долларов.