Путин дал поручения по детскому отдыху и цифровизации

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам встречи с членами Совета законодателей.

Правительству поручено рассмотреть вопросы, касающиеся возможности разработки федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха. Еще глава государства поручил кабмину совместно с калининградскими властями рассмотреть вопрос о возможности строительства многопрофильного центра для реабилитации и санаторно-курортного лечения детей и подростков.

Также правительство должно рассмотреть вопросы, касающиеся внесения в Градостроительный кодекс поправок, направленных на стандартизацию и упрощение процедуры получения операторами связи разрешений на строительство объектов связи; введения госрегулирования платы за предоставление в аренду операторам связи опор ЛЭП; возможности включения затрат регионов на цифровизацию и развитие цифровой экономики в состав расходов, учитываемых при определении расчетного объема расходных обязательств региона и муниципальных образований для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности; внесения в закон "О связи" изменений, предусматривающих, что в поселениях с населением не менее 100 человек должно быть установлено не менее одного средства коллективного доступа в интернет без использования пользовательского оборудования абонента.

До августа кремлевской администрации при участии обеих палат парламента нужно представить предложения о проведении мероприятий, связанных с годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана.