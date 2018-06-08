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08.06.2018 09:25
Рубрика: Власть

Путин прибыл в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин рассказал, что общего у российской и китайской мечты

Лидеры двух стран обсудят вопросы российско-китайского партнерства, в том числе ход реализации масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и промышленности. Также планируется затронуть ситуацию на Корейском полуострове, иранскую ядерную программу и другие международные темы, сообщает ТАСС.

Кроме того, Путин встретится с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

После переговоров Путин и Си Цзиньпин приедут в Тяньцзинь на скоростном поезде, чтобы посмотреть хоккейный матч юниорских клубных команд России и Китая.

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