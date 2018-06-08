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08.06.2018 21:35
Рубрика: Власть

Путин рассчитывает на конструктивный диалог с Трампом

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что его ожидающаяся встреча с президентом США Дональдом Трампом будет конструктивной.

"Он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным", - сказал Путин в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

Ранее сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что МИД России ведет содержательную подготовку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но где и когда она пройдет, пока неизвестно.

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