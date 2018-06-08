Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин считает, что диалог с американским лидером Дональдом Трампом может быть конструктивным.

"Он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным", - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-24".

На вопрос, не опасается ли он ласковых объятий американцев, которые говорят, давайте встретимся, а потом выставят условия, Путин ответил так: "Дело в том, что это не проходит ни с кем".

Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" выйдет в эфир в субботу, 9 июня. А пока на телеэкранах показали только отрывок из интервью.