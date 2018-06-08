Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам
"Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями", - подчеркнул глава государства.
"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом", - сказал президент.
"Мы сделали все, чтобы наши гости - спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики - чувствовали себя в России как дома, - заключил Владимир Путин. - Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца".
"Welcome to Russia!" - по-английски сказал президент.
Кто и как следит за здоровьем наших футболистов перед ЧМ-2018
Выступление сборной России на ЧМ-2018 будет зависеть в том числе от физической формы. Как следят за здоровьем футболистов, рассказал "РГ" главный врач сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов
Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018
Модели, певицы, журналистки - мы собрали для вас самых "горячих" жен и подруг футболистов. На чемпионате мира им предстоит особо тяжелая задача
Представляем главных звезд предстоящего чемпионата мира в России
Уже на следующей неделе в России начнется чемпионат мира. Разумеется, в главном футбольном турнире четырехлетия мы увидим немало звезд. О самых ярких из них расскажет "РГ"