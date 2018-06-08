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08.06.2018 22:27
Рубрика: Спорт

Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам

Президент в видеообращении приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты - всех, кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником чемпионата мира FIFA.
Текст: Кира Латухина

"Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями", - подчеркнул глава государства.

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"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом", - сказал президент.

"Мы сделали все, чтобы наши гости - спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики - чувствовали себя в России как дома, - заключил Владимир Путин. - Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца".

"Welcome to Russia!" - по-английски сказал президент.

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