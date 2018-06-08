Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам

"Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи. Подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями", - подчеркнул глава государства.

"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом", - сказал президент.

"Мы сделали все, чтобы наши гости - спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики - чувствовали себя в России как дома, - заключил Владимир Путин. - Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца".

"Welcome to Russia!" - по-английски сказал президент.