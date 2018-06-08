День России в Москве отметят в 20 парках

День России в Москве в этом году будут праздновать на протяжении двух суток, причем праздник получится необычным - к нему смогут прикоснуться тысячи болельщиков и туристов, которые уже приезжают в преддверии ЧМ. Самые интересные мероприятия на карте столицы выбрал корреспондент "РГ".

Изначально, напомню, отмечать праздник планировали на Тверской - ее хотели перекрыть на 11 и 12 июня, превратив в театральную улицу. Но по просьбе FIFA от этого отказались, и празднование перенесли в столичные парки. Впрочем, скучнее от этого не станет, потому что программа стала только разнообразнее - в каждом саду устроят что-то особенное.

Непосредственно 12 июня отмечать праздник будут в 20 парках. Однако в семи из них начнут на день раньше - там пройдет фестиваль "День России. Московское время". Его примут на протяжении двух дней парк Победы, "Сокольники", "Кузьминки", Таганский, Измайловский, Бабушкинский и Царицынский парки.

Примечательно, что для участия в Дне России не придется ехать в центр Москвы - многие активности переместились в окружные парки. Гостей музея-усадьбы "Кусково", например, 12 июня ждут мастер-классы, экскурсии и концерт в Большой каменной оранжерее - выступать будут молодые преподаватели местной детской школы искусств. На мастер-классах у центрального входа научат делать сувениры из мурановского стекла, а во время экскурсии будет возможность узнать о роли Шереметевых в судьбе России XVIII-XIX веков.

Хотите большего размаха? Тогда езжайте в парк "Фили" - там 12 июня будут исполнять патриотические песни, проведут костюмированный бал в стиле царских времен, а под конец праздника запустят в небо воздушные шарики в цветах российского флага. Вечером, в 20.30, в парке покажут премьеру - фильм "Мост" о строительстве переправы в Крым.