Вместо обещанных властями благоустроенных общественных пространств жители нескольких районов Костромской области получили лишь грязь и горы вздыбленной тротуарной плитки, а строители и оплатившие халтуру чиновники - букет уголовных дел.

Весной в Галиче волны появились не только на воде, но и на дороге вдоль набережной. Фото: Галичские известия

Выбирали - веселились

С 25 мая в Костроме начались работы по благоустройству дворовых территорий. В рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" выбранный по итогам торгов подрядчик приступил к снятию старого асфальта, подготовке к укладке нового покрытия дворовых проездов и установке бордюрного камня. Первыми в очереди на благоустройство стали дворы на улицах Осыпной, Лагерной, Смоленской, Шагова, в Березовом проезде и на Некрасовском шоссе в Костроме.

"Всего в этом году по муниципальной программе заасфальтируют 32 двора, а в 13 организуют парковки для автотранспорта. Детское игровое оборудование установят на 16 дворовых территориях, урны и скамейки - в 18 дворах. На 12 дворовых территориях выполнят работы по устройству уличного освещения. Также запланированы озеленение территорий, установка контейнерных площадок и обустройство водоотведения", - сообщили в мэрии.

В рамках проекта в Костроме хотят благоустроить 38 дворовых территорий. Работы должны быть завершены не позднее первого ноября.

Помимо дворов, в программу благоустройства вошли и общественные пространства. По итогам народного голосования прошлого года из 18 предложенных проектов победителем стал парк "Берендеевка", за благоустройство которого проголосовали 4319 костромичей. На втором месте оказался парк "Заволжье" с результатом 2525 голосов, на третьем - парк Победы, набравший 1579 сторонников. Власти пообещали, что парки, вошедшие в тройку лидеров, вслед за "Берендеевкой" получат финансирование в 2018-2019 годах.

Предъявите паспорт!

Работы на территории сказочного парка "Берендеевка" в Костроме начались в 2017 году. Строители заасфальтировали дорожки, уложили бордюрный камень, проложили провода для обустройства уличного освещения, смонтировали тренажеры для занятий спортом.

Власти заранее предупредили, что за один сезон из-за большого объема работ и длительной процедуры проведения тендеров весь парк благоустроить не получится: работы придется проводить в два этапа. Общую стоимость проекта оценили почти в 109 миллионов рублей. С наступлением зимы подрядчик приостановил работы, пообещав вернуться на объект в 2018 году.

Директор МУП подписал акты о выполненных работах, заведомо зная о серьезных недоделках

Однако уже в середине декабря свежезаасфальтированная "Берендеевка" попала в сводки происшествий в связи с экологической катастрофой. Из-за аварии на сетях место отдыха горожан затопило канализационными стоками. Аварию удалось достаточно быстро устранить, но спустя некоторое время потоп повторился. По итогам обследования парка специалисты дали заключение, что причиной повторного подтопления дорожек стали грунтовые воды, скапливающиеся из-за отсутствия дренажа. Выяснилось, что для по-настоящему качественного благоустройства "Берендеевки" необходимо было заранее продумать систему отвода лишней влаги, что спасло бы новые дорожки от неминуемого разрушения. В противном случае миллионы бюджетных средств, выделенных на восстановление "Берендеевки", могут оказаться выброшены на ветер.

Увы, на этом проблемы с реконструкцией парка не закончились. Уже в начале февраля стало известно, что все масштабное благоустройство "Берендеевки" идет не вполне законно. С претензиями к исполнителям контракта обратились представители природоохранной прокуратуры.

Как сообщила заместитель костромского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Орловская, до начала работ проект благоустройства парка должен был пройти государственную экологическую экспертизу, поскольку "Берендеевка" - это особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения.

В прокуратуре пояснили, что особый охранный статус парку был присвоен ради сохранения его биоценоза и богатой древесно-кустарниковой растительности, а масштабное снятие почвы и асфальтирование части территории парка "могут повлечь деградацию или полное уничтожение природной территории".

В отношении руководителя фирмы-подрядчика возбудили административное производство за начало работ без положительного заключения экологической экспертизы. В надзорном ведомстве пояснили, что исполнитель не имел права приступать к благоустройству ООПТ, не собрав необходимых документов.

Насмешка над проектом

С наступлением весны сообщения о многочисленных нарушениях при благоустройстве общественных пространств начали поступать не только из Костромы, но и из районов области. Так, в Галиче, где на обустройство набережной потратили около четырех миллионов рублей, тротуарная плитка просела глубокими волнами из-за грубого нарушения технологии работ. Ходить по таким дорожкам оказалось невозможно.

Выяснилось, что в ноябре-декабре 2017 года директор муниципального учреждения, в чьи должностные обязанности входила приемка выполненных работ по заключенным контрактам, подписал акты, заведомо зная о недоделках.

- На основании вышеуказанных актов муниципалитет оплатил работы подрядчика в полном объеме, из-за чего произошло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 660 тысяч рублей, - сообщили в облпрокуратуре.

Против подрядчика и директора МУП возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Наказание за такое преступление может составить до шести лет заключения. По делу назначена строительно-техническая экспертиза для уточнения суммы ущерба.

Как пояснили городские власти, работы по благоустройству набережной начались только осенью из-за позднего поступления денег. В мэрии сообщили, что подрядчиком выступала местная фирма, которую заставят переделывать брак за свой счет. Пока же галичане продолжают жить без обещанной им красивой набережной.

Аналогичная ситуация произошла в Шарье, где результаты "благоустройства" местного парка оказались настоящей "насмешкой над проектом".

Однако самая вопиющая ситуация сложилась с "благоустройством" парка в городе Мантурово, за который голосовали жители. Власти выделили на реализацию красивого дизайн-проекта около 3,5 миллиона рублей. Однако, вместо того чтобы закончить дорожки в октябре, строители почему-то перенесли их обустройство на декабрь 2017 года, когда в регионе уже установилась минусовая температура. В итоге с приходом весны дорожки "растаяли" вместе со снегом. Весь объект оказался непригоден для отдыха. Вместо обещанного властями "райского уголка" жители муниципалитета получили страшное зрелище с кусками грязи, глиной и вспученными дорожками, по которым невозможно ходить.

Возмутившись безобразным качеством работ, мантуровцы разместили в Интернете видеоролик, на котором показали, какую красоту им обещали на "парковых выборах" и что они получили в итоге. После того как скандал с парком стал достоянием гласности, власти пообещали, что объект до конца текущего года переделают.

Прямая речь

Алексей Ситников, депутат Государственной Думы от Костромской области:

- Больно наблюдать за откровенной халтурой, которая была допущена на этих объектах. Люди верят в проект, хотят видеть его плоды. На благоустройство государство тратит народные деньги. А большинство из местных чиновников "самоустранились" от контроля за ходом работ строительства.

Между тем



Чтобы подобного не повторялось, в регионе предложили создать общественные комиссии для наблюдения за работой подрядчиков не только в момент приемки, но и на более ранних этапах строительства. Опыт такой работы уже есть. Например, в Костроме, где в 2010-2011 годах были случаи "таяния" асфальта вместе со снегом, гражданские активисты начали помогать чиновникам и депутатам контролировать ход ремонта дорог. Благодаря столь пристальному вниманию качество восстановления трасс в областном центре заметно улучшилось.