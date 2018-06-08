Профессия Веры Цветаевой не связана с искусством или кино. Она из семьи, общий педагогический стаж членов которой составляет более 500 лет. Если копать семейные корни глубже, то по линии мамы ее предки - иконописцы из Палеха, папы - священники Вязниковского уезда.

На киносеанс в столицу

Получив специальность инженера-преподавателя, продолжила образование в аспирантуре МВТУ имени Баумана. После защиты кандидатской диссертации на тему "Электрохимическая размерная обработка магнитотвердых сплавов" она вот уже полвека преподает: сначала во Владимирском политехническом институте, а после его преобразования - во Владимирском госуниверситете.

Начиная с IX Московского международного кинофестиваля (ММКФ), Вера Борисовна не пропустила ни одного форума. На свой первый фестиваль в 1975 году она попала "дикарем", будучи аспиранткой. Впоследствии довольно часто ездила на киносеансы в столицу. Одна поездка из Владимира обходилась в пять рублей.

Страстным кинолюбителем технарь стала в начале семидесятых годов. И в областном центре известна как один из организаторов владимирского киноклуба "Лик", который в 1973 году объединил местных знатоков и любителей киноискусства и вскоре стал неформальным культурным центром Владимира.

- В провинцию столичная культурная элита не приезжала, а по линии кино во Владимире можно было посмотреть даже то, что идет на Западе, - объясняет свое кинопритяжение Цветаева.

Одним из центров киноклубного движения в стране был подмосковный город Пущино. Благодаря ежегодно проводимым здесь семинарам кинолюбители из разных городов не только получали новые знания в области кино, но и приобщались к фестивальному движению. Пущинский киноклуб помог владимирским активистам приобрести абонементы на X ММКФ через Союз кинематографистов. Пожалуй, с этого момента участие в кинофестивалях стало для Веры Цветаевой планируемым событием. И каждый год летом преподаватель владимирского вуза отправлялась не на курорт или в туристическое путешествие, а на очередной Московский международный кинофестиваль в столицу.

- Уникальным был XV фестиваль в 1987 году, - вспоминает Вера Борисовна. - Кинолюбителям отдали столичный кинотеатр "Горизонт" на 600 мест. Московские киноклубы взяли на себя всю организацию: подготовили специальную программу с показом, обсуждением, рейтингами, приглашением гостей. У нас побывали со своими фильмами Феликс Фальк и Кшиштоф Кишлевский из Польши, Маргарет фон Тротта из ФРГ, Федерико Феллини и Джульетта Мазина. Мы посмотрели фильм Феллини "Интервью" и высказали свое мнение. Гости удивлялись, как профессионально проходило обсуждение.

Коробки-яуфы из-за рубежа

А в 1988 году состоялся всесоюзный съезд "Общества друзей кинематографа". В числе трех делегатов от Владимира в нем участвовала и Цветаева. А вернувшись домой, она дала согласие на организацию студенческого киноклуба.

- На энтузиазме создавали, - признается Вера Борисовна. - Зала на 140 мест в кинотеатре "Художественный" было мало. 22 ноября закончился съезд, а 29 ноября сто преподавателей и студентов организовали киноклуб "Политехник" в кинотеатре "Кругозор".

Времена были сложные. Закрывались кинотеатры, почило в бозе областное управление кинофикации. "Политехник" выжил за счет культурных связей. Руководитель со студентами ездили в Москву в зарубежные культурные центры и привозили оттуда десятикилограммовые коробки-яуфы с бесплатными фильмами.

- Ездили много раз, а потом договорились о доставке междугородними автобусами, - рассказывает Вера Борисовна. - Нам сообщали рейс, и мы встречали на вокзале.

Каждый год летом преподаватель владимирского вуза отправлялась не на курорт, а в столицу на кинофорум

Надежным мостиком от большого кино к владимирскому зрителю стали регулярные поездки руководителя на московские кинофорумы. Под их влиянием формировался репертуар киноклуба. А известные кинодеятели, с которыми Вера Борисовна знакомилась на просмотрах в Москве, становились гостями "Политехника". И благодаря им активисты получали возможность посмотреть премьерные фильмы намного раньше, чем земляки.

Марлен Хуциев представлял владимирским кинолюбителям свой фильм "Бесконечность", Александр Велединский - "Географ глобус пропил". Дважды их гостем был Вадим Абдрашитов, привозила новые работы Александра Сокурова киновед и историк кино Ирина Гращенкова, выступал с лекциями киновед Олег Ковалов, знакомили со своим творчеством режиссеры Борис Хлебников и Александр Бруньковский. Последний фестивальный фильм Бруньковского "Интонация большой Одессы" - об известных уроженцах этого города, живущих сегодня в разных уголках планеты, владимирцы планируют посмотреть в ближайшее время.

В прошлом году на 39-м ММКФ Цветаева познакомилась с Ирэне Мускара, окончившей ГИТИС. Осенью российско-итальянская актриса привезла во Владимир свой моноспектакль и фильм, снятый о ней немецкими документалистами.

А в декабре в "Политехнике" прошла встреча с лауреатом Венецианского и Каннского кинофестивалей и премии "Золотой глобус" Андреем Звягинцевым. Вместе с ним члены клуба посмотрели и обсудили драму 2017 года "Нелюбовь". Для всех желающих попасть на эту встречу не хватило 400 мест в зале. Звонили даже из городского управления ЖКХ - по "личному" вопросу.

Анна Меликян хорошо известна владимирским кинолюбителям по фильмам "Русалка", "Звезда", "Про любовь". На 40-й ММКФ руководитель студенческого киноклуба пригласила режиссера во Владимир. Сейчас она снимает новый фильм и пообещала приехать.

Строгий критик

На 40-м МКФ, который проходил 19-26 апреля, было показано более 300 фильмов. За неделю его работы Вера Борисовна успела посмотреть 41 фильм - ежедневно по пять-шесть с обсуждением. Жаль, что на большее не хватило времени.

Но на фестивале Цветаева была не только зрителем, но и членом жюри российской программы федерации киноклубов. Признается, что она критик строгий. Бывает, ее оценки расходятся с теми, что выставляют профессиональные киноведы и кинокритики.

Из десяти баллов самую высокую оценку - восемь баллов - поставила португальскому фильму "Гнев". А самую низкую - пять баллов - "Ню", дебютному фильму ученицы Сергея Соловьева Ян Гэ, который получил специальный приз жюри. По мнению кинолюбителя, у него слабый сценарий и режиссура.

"Политехник" организует и свои фестивали: международный правозащитный фестиваль "Сталкер", Молодежный фестиваль антифашистских фильмов, кинофестиваль "Четыре вечера на Балканах" с ретроспективным показом фильмов Эмира Кустурицы. Уже шестой год здесь проходит фестиваль студенческих работ ВГИКа.

В этом году владимирский киноклуб "Политехник" отмечает тридцатилетие. Он открывается каждый вторник. Многие его зрители давно вышли из студенческого возраста, но остаются верны ему все эти годы. Среди них и его бессменный руководитель Вера Цветаева.

- Это уже стало образом жизни - следить за творчеством режиссеров, - говорит Вера Цветаева. - Есть повод почитать о них, посмотреть их работы. - Меня спрашивают: "Вы одна, вам не бывает скучно?" Нет. Мне скоро 76, а я постоянно учусь.

Справка "РГ"



Вера Цветаева - председатель киноклуба "Политехник", доцент ВлГУ. Лауреат нескольких премий и грантов, автор более 50 публикаций в журналах и научных сборниках. Член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, член Центрального совета Федерации киноклубов России. Неоднократно входила в состав жюри престижных международных кинофестивалей. За годы работы "Политехника" организовала более 70 творческих встреч с режиссерами, актерами, киноведами и историками кино. Эксперты бюллетеня российской кинематографии "Кинопроцесс", Московской гильдии актеров театра и кино, Гильдии кинорежиссеров России признают "Политехник" одним из десяти лучших киноклубов страны.