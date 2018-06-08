Министра тверского правительства задержали в Москве

Министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост задержан в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

В пресс-службе СК РФ уточнили, что следствие в Москве выступило с ходатайством об аресте Виктора Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля.

По предварительным данным, поводом для ареста министра стал поджог автомобиля Toyota Highlander возле дома на юге столицы.

Шафорост был назначен министром тверского облправительства в апреле 2016 года. В сферу компетенций ведомства входит контроль за эффективностью использования государственного имущества, выявление и пресечение бюджетных нарушений. Ранее Виктор Шафорост работал в правоохранительных органах.