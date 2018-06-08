Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в день старта ЧМ

Накануне и в день старта чемпионата мира по футболу в Москве ожидаются значительные затруднения в движении транспорта. Об этом на встрече с журналистами предупредил замруководителя центра организации дорожного движения столицы Александр Евсин.

На ЧМ приедет большое количество зарубежных гостей, в том числе, официальных делегаций. Из-за высокого уровня мероприятия в центре Москвы могут изменить движение. Кроме того, на дорожной ситуации скажутся и перекрытия вокруг стадионов, а также в фан-зоне на Воробьевых горах.

"13 и 14 июня в связи с перемещением клиентских групп FIFA, автобусов болельщиков в городе будут наблюдаться кратковременные перекрытия", - заявил Александр Евсин. - Убедительно просим горожан пользоваться городским транспортом и отказаться от автомобилей".

Тем не менее, большинство болельщиков будут перемещаться на общественном транспорте. В дни матча им полагается бесплатный проезд, при наличии билета и FAN-ID, как в метро, МЦК, так и в наземном транспорте.

По словам замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрия Пронина, в общей сложности, в столице ожидается от 800 тысяч до 1 млн болельщиков. За счет этого общий пассажиропоток в общественном транспорте увеличится на 4,5-5%. Транспортный комплекс полностью к этому готов.

"Во время Олипиады-80 из Москвы отправляли часть студентов, некоторым давали путевки. Сейчас город будет жить в обычном режиме, - отметил Александр Поляков, руководитель МосгортрансНИИпроекта, разрабатывавшего транспортные схемы для столицы во время ЧМ2018".

Также, как отметил замруководителя столичного метрополитена Роман Латыпов, в метро сейчас заканчивается перевод навигации на английский язык, в подземке будут работать в специальных красных кепках сотрудники, говорящие на английском. Также на всех ключевых станциях метро рядом со стадионами, точками притяжения туристов, а также в пределах Кольцевой линии есть англоговорящие кассиры с уровнем языка не ниже Pre-Intermediate. На станциях метро также запланирована развлекательная программа для пассажиров, подробности которой пока не разглашаются.