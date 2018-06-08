На курском форуме нашли способ остановить "утечку мозгов"

Новости

Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов 21:14
Латвийская полиция проверила Раймонда Паулса на лояльность к алкоголю 21:07
Главы Генштабов России и Финляндии обсудили безопасность в Европе 20:58
Вышел первый трейлер фильма "Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль" 20:58
Вышел трейлер фильма с Эмбер Херд и Джонни Деппом "Лондонские поля" 20:40
Обратившейся к Путину ивановской семье дважды снизили ипотечную ставку 20:23
Минфин ожидает скорого снижения цен на бензин 20:10
Вышел первый трейлер продолжения культового слэшера Хэллоуин" 19:55
Косачев: Россия вернется в G8 только на равных 19:53
Петербургские химики создали полимер для ускорения зарядки смартфонов 19:51
Росавиация разрешила открыть новую часть терминала Домодедово 19:49
Порошенко назвал самую большую угрозу для Украины 19:46
Вышел русский трейлер музыкальной драмы с Леди Гагой "Звезда родилась" 19:40
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха 19:32
Роскомнадзор поддержал взаимодействие правообладателей и агрегаторов 19:23
Жильцов дома в Кемерове эвакуировали из-за появления трещин 19:21
Володин: Парламентарии должны брать пример с Путина и Меркель 19:16
Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018 19:00
Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в день старта ЧМ 18:56
Видео: Как на МКС будут уничтожать космический мусор лазером 18:55
Пушков: G7 утратила прежний шарм для России 18:50
В Пятигорске назван срок рекультивации свалки после жалобы президенту 18:50
Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы 3 тонны продуктов 18:44
Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2019-20 годы 18:42
На МКС встретили новый экипаж в гавайских рубашках 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 21:00
Проект: В регионах

На курском форуме нашли способ остановить "утечку мозгов"

Текст: Анна Скрипка
Среднерусский экономический форум, посвященный "экономике знаний", собрал не только ученых и менеджеров от образования, но и потенциальных работодателей будущих "цифровых" кадров. Эксперты отметили, что с развитием IT-технологий удержать специалистов в регионах стало сложнее: даже если человек живет в каком-то городе, это еще не значит, что налоги он платит именно в казну этого региона.

Выход, по мнению большинства - в создании собственных инновационных предприятий и поддержке властей. Ректор Белгородского технологического университета Сергей Глаголев привел в пример региональные Советы, в состав которых вошли не только представители власти, но и топ-менеджеры ведущих предприятий. Последние заинтересованы как в создании МИПов, так и подготовке принципиально новых кадров, способных "на прорыв".

Фото: Руслан Журкин/РГ
В Курске назвали выход для замененных роботами специалистов

Заместитель курского губернатора Александр Зубарев добавил: как только интеграция науки и производства станет обыденностью, проблема попросту исчезнет, ведь молодым специалистам важно сделать карьеру и чувствовать, что благодаря их труду жизнь меняется к лучшему.

Председатель комитета промышлености, транспорта и связи Курской области Сергей Шаталов, в свою очередь, сказал об условиях жизни для молодых специалистов.

- Вот у нас продолжают осуждающее говорить о тех, кто переходит в компании на большие деньги или переезжает, - отметил он. - Но помните поговорку: человек ищет, где лучше. Так что ж его в этом винить? Человек  не для того, чтоб три копейки получать, учился, защищал кандидатскую. К тому же, у него есть семья, нужны детские сады. Если будет все это - люди не уедут.

Главное сегодня

Косачев: Россия вернется в G8 только на равных
Путин дал поручения по детскому отдыху и цифровизации
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха
Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес
Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26