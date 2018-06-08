На курском форуме нашли способ остановить "утечку мозгов"

Среднерусский экономический форум, посвященный "экономике знаний", собрал не только ученых и менеджеров от образования, но и потенциальных работодателей будущих "цифровых" кадров. Эксперты отметили, что с развитием IT-технологий удержать специалистов в регионах стало сложнее: даже если человек живет в каком-то городе, это еще не значит, что налоги он платит именно в казну этого региона.

Выход, по мнению большинства - в создании собственных инновационных предприятий и поддержке властей. Ректор Белгородского технологического университета Сергей Глаголев привел в пример региональные Советы, в состав которых вошли не только представители власти, но и топ-менеджеры ведущих предприятий. Последние заинтересованы как в создании МИПов, так и подготовке принципиально новых кадров, способных "на прорыв".

Заместитель курского губернатора Александр Зубарев добавил: как только интеграция науки и производства станет обыденностью, проблема попросту исчезнет, ведь молодым специалистам важно сделать карьеру и чувствовать, что благодаря их труду жизнь меняется к лучшему.

Председатель комитета промышлености, транспорта и связи Курской области Сергей Шаталов, в свою очередь, сказал об условиях жизни для молодых специалистов.

- Вот у нас продолжают осуждающее говорить о тех, кто переходит в компании на большие деньги или переезжает, - отметил он. - Но помните поговорку: человек ищет, где лучше. Так что ж его в этом винить? Человек не для того, чтоб три копейки получать, учился, защищал кандидатскую. К тому же, у него есть семья, нужны детские сады. Если будет все это - люди не уедут.