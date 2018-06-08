На Рижском направлении восстановлена система регулировки движения

На Рижском направлении Московской железной дороги восстановили работу регулировки движения поездов, нарушенную сегодня утром.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, сначала восстановили работоспособность системы на пути, по которому поезда идут в Москву, чтобы минимизировать потери времени тех, кто едут на учебу и работу в утренний час пик.

После этого была отремонтирована система на направлении "в область".

На время работ движение поездов не останавливалось: они шли со снижением скорости. Как сообщали очевидцы, опоздание электричек составляло до 40 минут.

Несмотря на завершение работ, некоторое время могут сохраняться задержки на Рижском и смежном с ним Курском направлениях. Диспетчеры МЖД прикладывают максимальные усилия для восстановления расписания.