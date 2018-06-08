На СЭФ назвали простой способ сэкономить на топливе

Новости

Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период 14:48
Застрявший в окне склада с шоколадом медведь попал на видео 14:48
В Саратове расследуют причинение травмы девушке на ипподроме 14:41
Япония направит помощь пострадавшим от извержения вулкана в Гватемале 14:30
В Челябинске пьяный мужчина обстрелял школьников 14:25
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай 14:21
Министра тверского правительства задержали в Москве 14:20
На подъездах к Екатеринбургу ограничили движение автобусов 14:19
На участие в выборах мэра Москвы подали документы семь кандидатов 14:06
Владимир Путин стал первым обладателем ордена Дружбы КНР 14:00
Москва ценит поддержку Минска на международной арене 13:54
Собянин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы 13:44
Уничтоженные в Ингушетии боевики готовили теракт на Ураза-байрам 13:38
В воскресенье в Москве частично ограничат движение 13:32
Евразийский банк развития улучшил экономический прогноз для Беларуси 13:25
Свидетель в суде: Радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Януковича 13:20
Под Саратовом ликвидировали открытое горение на полигоне 13:15
Музыкант Ник Кейв приедет в Петербург 13:08
В Ленобласти экс-директора бассейна задержали после обрушения потолка 13:05
На реке Уфы произошла утечка нефтепродуктов 13:02
ЦБ обсудит введение минимальных ставок по вкладам 12:54
Skoda вывела на тесты "заряженный" Kodiaq 12:52
Омский минстрой опроверг информацию о засыпанном метро 12:41
Погибшую после пластики девушку оперировали хирурги без спецподготовки 12:30
Уральцы поздравили хоккеиста Евгения Кузнецова с триумфом в НХЛ 12:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 13:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На СЭФ назвали простой способ сэкономить на топливе

Текст: Денис Передельский
В Курске в рамках седьмого Среднерусского экономического форума прошла выставка инновационных разработок и молодых предпринимателей ЦФО.
Фото: Среднерусский экономический форум
В Курске показали транспорт будущего

Молодые ученые представили не только ведущие вузы. Некоторые из них по совместительству работают в сфере малого бизнеса. Для реализации инновационных проектов они создали небольшие предприятия. Один из них - представитель Воронежского госуниверситета Герман Комаров. На суд менторов, большая команда которых оценила каждый проект, он представил перспективную систему стимуляции впрыска топлива.

Она предназначена для двигателей внутреннего сгорания. Секрет кроется в электростатике. Благодаря впрыску двигатель становится мощнее, а расход топлива снижается на 25-30 процентов. Система была успешно опробована на одном из воронежских предприятий и подтвердила заявленный процент экономии. Особенно выгодна она для грузового автотранспорта.

Инновационный метод увеличения производства сахара разработали в Российском научно-исследовательском институте сахарной промышленности из Курска. Он позволяет оценивать технологическую адекватность сахарной свеклы. Используя такую методику, производитель для каждой партии сырья сможет подобрать наиболее оптимальный процесс переработки. Это снизит потери и увеличит рентабельность.

По словам автора проекта Людмилы Смирновой, применение такой методики позволит увеличить производство сахара с шести до восьми тонн с гектара и до 10 процентов снизить ресурсо- и энергозатраты.

Фото: Руслан Журкин/РГ
В Курске назвали выход для замененных роботами специалистов

Орловский аграрный госуниверситет презентовал биологически чистую упаковку. Она изготавливается из некондиционного зерна пшеницы и внешне не отличается от полиэтилена. По своим физическим характеристикам не уступает пластику. Преимущество такой упаковки заключается в том, что она полностью разлагается в почве за 4-5 месяцев, не причиняя вреда экологии.

Всего на выставке было представлено свыше 70 перспективных разработок. По мнению губернатора Курской области Александра Михайлова, необходимо поднять уровень применения инновационных разработок на практике. К слову, в Курской области за последние шесть лет количество таких проектов выросло на четверть. Только в 2017 году в регионе было выдано 264 патента - это третий показатель в ЦФО.

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Видео: Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США