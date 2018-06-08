На СЭФ назвали простой способ сэкономить на топливе

В Курске в рамках седьмого Среднерусского экономического форума прошла выставка инновационных разработок и молодых предпринимателей ЦФО.

Молодые ученые представили не только ведущие вузы. Некоторые из них по совместительству работают в сфере малого бизнеса. Для реализации инновационных проектов они создали небольшие предприятия. Один из них - представитель Воронежского госуниверситета Герман Комаров. На суд менторов, большая команда которых оценила каждый проект, он представил перспективную систему стимуляции впрыска топлива.

Она предназначена для двигателей внутреннего сгорания. Секрет кроется в электростатике. Благодаря впрыску двигатель становится мощнее, а расход топлива снижается на 25-30 процентов. Система была успешно опробована на одном из воронежских предприятий и подтвердила заявленный процент экономии. Особенно выгодна она для грузового автотранспорта.

Инновационный метод увеличения производства сахара разработали в Российском научно-исследовательском институте сахарной промышленности из Курска. Он позволяет оценивать технологическую адекватность сахарной свеклы. Используя такую методику, производитель для каждой партии сырья сможет подобрать наиболее оптимальный процесс переработки. Это снизит потери и увеличит рентабельность.

По словам автора проекта Людмилы Смирновой, применение такой методики позволит увеличить производство сахара с шести до восьми тонн с гектара и до 10 процентов снизить ресурсо- и энергозатраты.

Орловский аграрный госуниверситет презентовал биологически чистую упаковку. Она изготавливается из некондиционного зерна пшеницы и внешне не отличается от полиэтилена. По своим физическим характеристикам не уступает пластику. Преимущество такой упаковки заключается в том, что она полностью разлагается в почве за 4-5 месяцев, не причиняя вреда экологии.

Всего на выставке было представлено свыше 70 перспективных разработок. По мнению губернатора Курской области Александра Михайлова, необходимо поднять уровень применения инновационных разработок на практике. К слову, в Курской области за последние шесть лет количество таких проектов выросло на четверть. Только в 2017 году в регионе было выдано 264 патента - это третий показатель в ЦФО.