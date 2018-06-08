На СЭФ в Курске раскрыли секреты долголетия

Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Ольга Атюкова, приветствуя участников СЭФ-2018 на пленарном заседании, обратила внимание на связь майских указов главы государства и темы форума. В частности, она сделала акцент на задаче увеличения продолжительности жизни россиян, которая теперь должна достичь показателя в 78 лет.

- Без экономики знаний этого сделать невозможно, - отметил модератор форума Александр Архангельский. - Мне сейчас вспомнились слова одного геронтолога, который сказал: "Аминокислоты плохо помогают, с ними можно дотянуть только до 110 лет. Так что надо искать другие способы".

Ольга Атюкова, в свою очередь, процитировала ушедшую в 104 года микробиолога Риты Леви-Монтальчини:

- Она говорила, что для пищеварения принимает пиво, если повышается давление - вино, когда болит горло - коньяк, а когда голова - водку. Ее спросили: "Когда же вы пьете воду?" Она сказала: "Я такой болезнью не болею".