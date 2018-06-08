На трех направлениях железной дороги опаздывают поезда

Сразу на трех направлениях железной дороги затруднения в движении поездов. На Ярославском направлении вандалы повредили кабель устройств автоматической регулировки. На Рижском направлении похожие повреждения по пока неизвестным причинам. Из-за этого проблемы наблюдаются также и на смежном Курском направлении.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на Рижском направлении на полигоне Павшино-Тушино бригады ведут восстановительные работы, поезда проходят участок со снижением скорости. Как передают очевидцы, электрички идут очень медленно.

На Ярославском направлении вандалы повредили кабель на участке Мытищи-Подлипки Дачные (ветка в сторону Королева), из-за этого на первом и втором главных путях включился запрещающий сигнал. Сейчас работа автоматики восстановлена на первом главном пути, по которому поезда идут в Москву. На период работ поезда также шли со снижением скорости. Сейчас по-прежнему сохраняются задержки - произошел сбой в расписании, для восстановления которого требуется некоторое время.