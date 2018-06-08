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08.06.2018 21:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похитители мэра Воронежа получили 19 лет

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже вынесен приговор по делу о похищении нынешнего главы города Вадима Кстенина.

Эта история произошла в мае 2015 года. Трое братьев: Алихан, Магомед и Руслан Котиевы, - подкараулили автомобиль Кстенина на автомойке. Уложив водителя на заднее сиденье, братья уселись в машину и приехали к дому чиновника - он на тот момент возглавлял региональный департамент ЖКХ. Когда Кстенин подошел к своему Toyota Highlander, Котиевы выскочили, схватили его за руки и усадили на заднее сиденье, а водителя переместили в багажник. На директора департамента надели наручники, на лицо натянули вязаную шапку и вывезли за город в лес. Там объяснили, что Кстенин "заказан" и они должны передать его злодеям, но могут и отпустить - за пять миллионов долларов.

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Таких денег у меня нет, ответил чиновник. Похитители согласились на пять миллионов рублей. Кстенин пообещал отдать половину суммы в тот же день, договорились о месте встречи. Тем временем о похищении человека в полицию сообщили оператор автомойки и соседи Вадима Юрьевича. Был объявлен план "Перехват" и похитителей задержали. Пяти миллионов они не дождались, но Алихан и Магомед успели вытащить из сумки Кстенина и бардачка его машины 108 тысяч рублей.

Ведший переговоры с заложником Руслан Котиев впридачу к похищению людей и угону автомобиля был обвинен в вымогательстве и получил восемь лет строгого режима. Алихан и Магомед за похищение, угон и кражу получили по 5,5 года в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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