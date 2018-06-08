Правила покоса травы определят пользователи "Активного гражданина"

Пользователи сервиса "Активный гражданин" определят правила покоса травы в московских дворах.

Участники голосования ответят на вопрос "Как необходимо косить траву у вашего дома?", сообщает m24.ru. На выбор - три варианта: "косить траву регулярно по действующему регламенту", "не косить траву в течение лета" и "затрудняюсь ответить, мой двор обслуживает частная управляющая компания".

Коммунальщики обязаны косить траву выше 10-15 сантиметров, чтобы придать им опрятный внешний вид, однако некоторые жители и экологи утверждают, что из-за покоса страдает почва.

Правило покоса вступит в силу, если наберет не менее 70% голосов.