Сборная Госдумы по футболу обыграла команду Бундестага

Депутаты российской Госдумы одержали победу в товарищеском матче с командой Бундестага со счетом 5:3. Игра прошла в пятницу на столичном стадионе "Красная Пресня".

Перед началом матча несколько слов сказали капитаны двух команд. Первый вице-спикер ГД Александр Жуков поприветствовал гостей из Бундестага, которые прибыли в Москву несколькими часами ранее и уже успели провести переговоры с руководством нижней палаты российского парламента.

"У нас уже сложилась за долгие годы хорошая традиция футбольных матчей между Госдумой и Бундестагом, и мы очень рады снова вас видеть в Москве", - сказал Жуков. Он назвал знаменательным то обстоятельство, что матч проходит за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу и пожелал успеха действующим чемпионам. "Мы также уверены, что и наши с вами товарищеские встречи послужат улучшению взаимопонимания между странами", - отметил первый вице-спикер ГД и преподнес капитану немецкой команды Махмуту Оздемиру памятный подарок - статуэтку великого советского вратаря Льва Яшина.

"Мы бы хотели в преддверии чемпионата мира дать сигнал дружбы, выразить поддержку тому, чтобы Россия и Германия совместно решали вопросы, совместно находили решение конфликтам во всем мире и чтобы мы совместно вносили вклад в развитие мира, безопасности и благосостояния во всем мире", - ответил Оздемир. Затем он предложил оставить политику и посвятить время футболу.

Российская команда ответила на призыв и сразу пошла на ворота соперника. Уже в начале первого тайма сборная Госдумы заработала два угловых и штрафной. Его исполнил Александр Жуков, но не смог "пробить" немецкого голкипера Томаса Мюллера - полного тезку знаменитого форварда "Баварии".

В первом тайме в команде депутатов был наиболее заметен член комитета по развитию гражданского общества Александр Брыксин, один из его проходов по левому флангу закончился взятием ворот, и счет в матче был открыт. Затем отличился член комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог. Вскоре немцы нарушили правила в своей штрафной, но Александр Жуков вновь не смог одолеть Томаса Мюллера - немецкий вратарь раз за разом оправдывал свое громкое футбольное имя и совершал блестящие сейвы, спасая свою сборную от разгромного счета.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 - на последних минутах тайма голкипер сборной Госдумы Юрий Афонин сфолил на нападающем немцев и заработал пенальти в свои ворота, который реализовал глава немецкой делегации, вице-президент Бундестага Томас Опперман.

В начале второго тайма депутаты Госдумы усилили натиск на ворота соперников и провели один за одним три мяча в ворота команды Бундестага, несмотря на мастерство Томаса Мюллера. Отличились Алексей Русских, Артур Таймазов, а Александр Брыксин оформил дубль. Россияне выпустили на поле свое тайное оружие - депутатов Светлану Журову, Алену Аршинову и Ингу Юмашеву. Впрочем, думские футболистки, произведя фурор своим появлением, забить не смогли.

Сборная Бундестага запрягала долго, но под конец матча набрала обороты - дублем с игры отличился Махмут Оздемир. Это позволило немцам уйти от разгромного поражения.

Итог - 5:3 в пользу депутатов Госдумы.

По мнению комментатора матча Георгия Черданцева, россиянам помогли не только родные стены и поддержка болельщиков, но и больший игровой опыт.

Справедливости ради стоит отметить, что германская команда прибыла в Москву лишь в пятницу днем и не успела пройти акклиматизацию. Один из игроков даже спрашивал у болельщиков на трибунах шубу, ежась при совсем не летних московских плюс 12. К тому же возможностей для замен у немцев было меньше - всего четверо запасных, включая резервного вратаря. В то время как депутаты Госдумы выставили полноценную сборную в двадцать два человека под руководством заслуженного тренера России Валерия Газзаева.

По окончании матча команды покидали поле под овации болельщиков, которые одинаково тепло приветствовали и хозяев, и гостей, вновь подтверждая товарищеский характер прошедшего матча.