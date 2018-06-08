Собянин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня приехал в московскую городскую избирательную комиссию и подал документы для выдвижения кандидатом на должность столичного градоначальника. Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

"Я буду выдвигаться от партии москвичей путем сбора подписей, - цитирует Собянина агентство городских новостей "Москва". - Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения, предложения любых политических взглядов. И, конечно, сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей".

В Мосгоризбиркоме Собянин представил членам комиссии заявление о выдвижении кандидатом, паспорт и другие необходимые документы. Во время разговора с журналистами мэр отметил, что чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут, в том числе, в Москве, на избирательной кампании не скажется. По мнению Собянина, до выборов еще три месяца, и времени на то, чтобы донести свои мысли и идеи до горожан, достаточно.

"И самое главное - чтобы подготовиться к выборам, нужно готовиться к ним на следующий день после предыдущих выборов, показывая своей деятельностью, своими делами, что вы сможете занять эту должность", - подчеркнул градоначальник.