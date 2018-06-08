Среднерусский экономический форум начался сказкой о Незнайке

Седьмой Среднерусский экономический форум открылся в Курске. В нынешнем году его посвятили "экономике знаний". Ведущий пленарного заседания, публицист Александр Архангельский, поприветствовав более двух тысяч участников, напомнил о том, что в прошлом году в этом же зале участники СЭФ-2017 обсуждали цифровизацию экономики, а предстоящий разговор, по сути, станет продолжением этой темы.

Александр Архангельский отметил, что вопросы, которые сегодня планируется обсудить, тревожили умы людей давно, и еще в 1965 году Николай Носов, написавший сказку о Незнайке, иносказательно, но поднял в этой детской книге темы и финансовых пирамид, и инноваций в АПК, и кадровые проблемы.

- Заметьте главный герой этого произведения - не Знайка, а Незнайка, благодаря которому мы и узнали много интересного, - с улыбкой сказал он.

Глава региона Александр Михайлов, приветствуя участников форума, также отметил важность темы.

- Курская область - регион аграрный, - отметил он, и, перечислив достижения сельскохозяйственных предприятий, добавил: - Это результат внедрения инноваций, точечного земледелия, семеноводства и так далее.

Значительную роль в развитии сельского хозяйства играли научно-исследовательские институты. Но понимая, сколько всего сделано, мы думаем и о том, что еще можно сделать. Больная тема - фундаментальной прикладной науки - недофинансирование. Из-за этого молодежь не стремится в науку, идет утечка мозгов за рубеж. Специалисты наших научно-исследовательских институтов говорят о том, что материально-техническая база лабораторий устарела, в о же время в тех же агрохолдингах - вертикально интегрированных - создаются свои лаборатории. И впору ученым принимать опыт работы на современном оборудовании у производственников.

Александр Михайлов отметил, что сейчас в вузах региона работают 12 малых инновационных предприятий, при этом доля доходов от научных исследований в общем объеме колеблется от 3,9 до 19,8 процента, доля внебюджетных средств, которые идут на финансирование научных разработок - от 53,2 до 100 процентов.

- Однако финансовых средств для проведения масштабных исследований не хватает, - констатировал он. - Хотя за рубежом значительная часть средств в этой сфере - деньги частных компаний. Специалисты говорят о нежелании бизнеса вкладывать в науку. Не думаю, что это справедливо. Ведь очень сложно удержать лидерство на рынке, бизнес четко считает средства, и только вместе с наукой можно это сделать.