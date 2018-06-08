Участников СЭФ поприветствовали из космоса

Российские члены экипажа международной космической станции Антон Шкаперов и Олег Артемьев поприветствовали участников седьмого Среднерусского экономического форума по видеоконференцсвязи.

- Форум уже стал эффективной площадкой для взаимодействия бизнеса и власти и международного сотрудничества. Знания, передовые технологии и инновации способны придать новый импульс развитию страны, а особую роль в этом процессе занимают регионы Центральной России, - отметили на МКС. - Курская область может гордится: там созданы все условия для образования и науки. Мы верим то, что форум вдохновит каждого на самосовершенствование и созидательный труд.

Они отметили опыт Юго-Западного государственного университета в разработке новых космических технологий. В зале заговорили о спутнике "Танюша", который там сконструировали. Однако то, о чем знают все - лишь малая часть разработок.

Модератор форума Александр Архангельский, продолжая тему научного вклада в отрасль. добавил:

- Раньше мы не могли подумать о том, что полетим в космос, но мы сделали это.