Учителя 438 школ получают надбавку за развитие Московской электронной школы

Педагоги 438 школ столицы - участники проекта "Московской электронной школы" - получают городскую надбавку в размере 10 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила директор Городского методического Центра Марианна Лебедева на селекторном совещании департамента образования Москвы.

Она рассказала, что больше половины учителей Москвы старше 60 лет (53%) пользуются при подготовке к урокам материалами Московской электронной школы. Чаще всего это делают учителя старше 41 года, что составляет 68% от всех пользователей среди педагогов.

"Я благодарю всех наших учителей за то, что эти активные люди осваивают новые технологии и становятся современниками нашим ученикам", - отметил руководитель департамента образования Исаак Калина. Подчеркнув, что не нужно оценивать способности людей по возрасту, он поблагодарил педагогов за активное участие в развитии и использовании цифровых инструментов электронной школы.

Директор школы №138 Татьяна Дробышева тоже считает, что уровень пользования информационными технологиями не зависит от возраста. В департаменте образования напомнили, что "Московская электронная школа" дает доступ к базе размещенных на ее ресурсах сценариям уроков и электронным учебным пособиям. Это помогает учителям создавать свои сценарии урока и размещать их в библиотеке или воспользоваться готовыми сценариями и их элементами. Авторы самых популярных сценариев уроков получают гранты до 150 тысяч рублей. А электронный журнал и дневник позволяют родителям, учителям и администрации школы оперативно взаимодействовать друг с другом.