Новости

Центробанк не обсуждает продажу пакета Сбербанка 22:53
Путин выступил с видеообращением к футбольным болельщикам 22:27
Собянин предложил возглавить свой штаб Константину Ремчукову 22:23
В МВД опровергли информацию об уничтожении карточек репрессированных 22:19
На Украине завели дело против депутата за высказывания о Сенцове 22:18
Федеральный перечень учебников будет сокращен на треть 22:12
Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом 21:54
Учителя 438 школ получают надбавку за развитие Московской электронной школы 21:40
Власти Дона намерены просить об упрощении выдачи гражданства украинцам 21:37
Путин рассчитывает на конструктивный диалог с Трампом 21:35
Похитители мэра Воронежа получили 19 лет 21:24
Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов 21:14
Латвийская полиция проверила Раймонда Паулса на лояльность к алкоголю 21:07
Главы Генштабов России и Финляндии обсудили безопасность в Европе 20:58
Вышел первый трейлер фильма "Ничего хорошего в отеле "Эль-Рояль" 20:58
Вышел трейлер фильма с Эмбер Херд и Джонни Деппом "Лондонские поля" 20:40
Обратившейся к Путину ивановской семье дважды снизили ипотечную ставку 20:23
Минфин ожидает скорого снижения цен на бензин 20:10
Вышел первый трейлер продолжения культового слэшера Хэллоуин" 19:55
Косачев: Россия вернется в G8 только на равных 19:53
Петербургские химики создали полимер для ускорения зарядки смартфонов 19:51
Росавиация разрешила открыть новую часть терминала Домодедово 19:49
Порошенко назвал самую большую угрозу для Украины 19:46
Вышел русский трейлер музыкальной драмы с Леди Гагой "Звезда родилась" 19:40
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха 19:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 21:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учителя 438 школ получают надбавку за развитие Московской электронной школы

Текст: Любовь Проценко
Фото: Пресс-служба департамента образования Москвы. Фото: Пресс-служба департамента образования Москвы.
Фото: Пресс-служба департамента образования Москвы.

Педагоги 438 школ столицы - участники проекта "Московской электронной школы" - получают городскую надбавку в размере 10 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила директор Городского методического Центра Марианна Лебедева на селекторном совещании департамента образования Москвы.

Она рассказала, что больше половины учителей Москвы старше 60 лет (53%) пользуются при подготовке к урокам материалами Московской электронной школы. Чаще всего это делают учителя старше 41 года, что составляет 68% от всех пользователей среди педагогов.

В Москве открылась школа ухода за тяжелобольными людьми

"Я благодарю всех наших учителей за то, что эти активные люди осваивают новые технологии и становятся современниками нашим ученикам", - отметил руководитель департамента образования Исаак Калина. Подчеркнув, что не нужно оценивать способности людей по возрасту, он поблагодарил педагогов за активное участие в развитии и использовании цифровых инструментов электронной школы.

Директор школы №138 Татьяна Дробышева тоже считает, что уровень пользования информационными технологиями не зависит от возраста. В департаменте образования напомнили, что "Московская электронная школа" дает доступ к базе размещенных на ее ресурсах сценариям уроков и электронным учебным пособиям. Это помогает учителям создавать свои сценарии урока и размещать их в библиотеке или воспользоваться готовыми сценариями и их элементами. Авторы самых популярных сценариев уроков получают гранты до 150 тысяч рублей. А электронный журнал и дневник позволяют родителям, учителям и администрации школы оперативно взаимодействовать друг с другом.

Главное сегодня

Центробанк не обсуждает продажу пакета Сбербанка
Косачев: Россия вернется в G8 только на равных
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха
Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес
Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26