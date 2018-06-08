Об этом "Российской газете" рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что не жаркая, но и не холодная погода должна настроить спортсменов на победы. Для других городов, где будут проходить матчи мирового первенства, пока предварительный прогноз не составлен. Однако метеорологическая служба специально к чемпионату мира по футболу создала интерактивную карту "Погода и качество воздуха в городах ЧМ-2018". Она доступна на сайте Гидрометцентра.

В праздничный день - 12 июня - в Москве мы ждем плюс 19-24 градуса, а на юге ЦФО 20 -25 градусов

По словам Романа Вильфанда, сборные и болельщики будут получать самый оперативный прогноз погоды в каждом городе, где проводится турнир. "Это уже действующая карта. Прогноз там уточняется каждый час. В прогнозе на следующий день данные обновляются каждые три часа. Максимальный прогноз дается на три дня", - уточнил глава Гидрометцентра.

Все данные во время проведения ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля - будут передаваться в Международную метеорологическую службу. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках.

В наступающие выходные заморозки прогнозируются только в Приволжском федеральном округе и на Урале. Центр России довольно медленно выходит из-под влияния холодного воздуха из Арктики. Дело в том, что в начале нынешней недели над Центральным федеральным округом сформировалась так называемая тропосферная ложбина. Вильфанд сравнил ее с мешком, наполненным холодом. К сожалению, она оказалась малоподвижной, поэтому по ночам в начале недели были заморозки. Не исключается их повторение вплоть до 11 июня.

"9 - 11 июня во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Рязанской и Ярославской областях возможны заморозки, температура ночью и утром может опускаться до минус 2 градусов", - сообщил Вильфанд. Максимальное количество осадков выпало 8 июня, 9-го возможны лишь небольшие дожди.

"10 июня в ЦФО придет очередной антициклон. Погода ожидается без осадков. Днем севернее Москвы будет плюс 12-19 градусов, южнее Москвы - 20-25 тепла, - уточнила в беседе с корреспондентом "Российской газеты" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. - И только 11 и 12 июня можно рассчитывать на умеренное тепло, хотя ночи по-прежнему будут довольно холодными. Тепло принесет циклон из Беларуси. Поэтому в праздничный день - 12 июня - в Москве мы ждем плюс 19-24 градуса, а на юге ЦФО 20-25 градусов. Однако про зонтики забывать не стоит: прогнозируются кратковременные дожди с грозами"

9 и 10 июня сильные дожди пройдут в предгорных и горных районах Северного Кавказа и в Краснодарском крае. В Ставропольском крае сильный ветер. Температура на юге составит 24-29 градусов. На Черноморском побережье солнечно, а температура морской воды в районе Туапсе и Сочи составит 22 градуса, на южном берегу Крыма 20 градусов. В районе Геленджика, Феодосии и Евпатории вода прогрелась также до 20 градусов. В районе Ялты и Анапы до 19 градусов.

На Урале пока тепла не ожидается. Туда уходит малоподвижный арктический циклон, который испортил погоду в центре. Дневные температуры в предпраздничные и праздничные дни будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла. В Челябинской области по ночам до минус 2 градусов. Колебания температуры возможны на востоке Западной Сибири. На юге Тюменской области температура понизится до 14-19 градусов. Возможны дождь и гроза. В Омской области ожидаются дождь, гроза, возможен град и сильный ветер. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и на Алтае сохранится жаркая погода - днем до 33 градусов. Кратковременный дождь возможен в Алтайском крае и Кемеровской области. В центральных и южных районах Красноярского края тепло. Там днем 22-27, но ночью возможны кратковременные дожди. Осадки ожидаются на юге Дальнего Востока, 10 июня сильные дожди придут в Амурскую область.

Как добавила Людмила Паршина, в 20-х числах июня возможно новое понижение температуры в центре России. Но оно будет уже не таким сильным, как то, что накрыло центр страны в начале этой недели, и без ночных заморозков.