В Гидрометцентре рассказали о погоде в день открытия ЧМ-2018

14 июня, в день открытия в Лужниках Чемпионата мира по футболу, в Москве ожидается вполне комфортная погода. По предварительному прогнозу, температура днем составит от 17 до 22 градусов тепла. Дождь если и будет, то кратковременный.

Об этом "Российской газете" рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что такая не жаркая, но и не холодная погода должна настроить спортсменов на победы. Для других городов, где будут проходить матчи мирового первенства, пока предварительный прогноз не составлен. Но зато глава Гидрометцентра представил вчера созданную специально к чемпионату интерактивную карту "Погода и качество воздуха в городах ЧМ-2018". Она доступна на сайте Гидрометцентра. По словам Романа Вильфанда, сборные и болельщики будут получать самый оперативный прогноз погоды в каждом городе, где проводится турнир. "Это уже действующая карта. Прогноз там уточняется каждый час. В прогнозе на следующий день данные обновляются каждые три часа. Максимальный прогноз дается на три дня",- уточнил Вильфанд.

Все данные во время проведения ЧМ-2018 - с 14 июня по 15 июля, по его словам, будут передаваться в Международную метеорологическую службу. Информация о прогнозах погоды будет доступна как на русском, так и на английском языках.

